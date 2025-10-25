La rabbia di Gasperini spinge Zirkzee verso la Roma

Dieci partite inseguendo un gol. Che non arriva, o accade raramente, non succedono mai le cose che non vuoi veramente e non prepari con cura. […] Quello che irrita l’allenatore della Roma non è la difficoltà di impensierire i portieri avversari, ma le scelte dei suoi attaccanti. Non riesce a capire perché abbiano difficoltà a entrare in area di rigore, spesso vuota. Perché i movimenti sono sempre orizzontali e mai in verticale. Perché si sceglie troppo spesso la conclusione da lontano.
Anche contro il Viktoria Plzen, nella disastrosa serata di Europa League, si è arrivati a segnare solo su rigore con Dybala. […] Dovbyk, un solo gol in 10 partite, contro il Verona, quando è al limite si ferma e ricomincia l’azione. Ferguson, in questo periodo anche fuori forma e sovrappeso, fatica anche in allenamento. Dybala è stato troppo fermo, sta tornando ai suoi livelli, ma non basta. […] Da qui le lamentele di Gasperini dopo la sconfitta con il Viktoria «qui c’è gente che non segna da troppo tempo».
Lo sapeva da tempo, questa estate ripeteva alla società: mi serve qualcuno che segni, qui nessuno vede la porta. E i (gol) fatti gli danno ragione. Conosceva anche le difficoltà economiche, sapeva che per il club era complicato muoversi nelle maglie strettissime del fair play finanziario imposte dalla Uefa. Ora la società proverà a regalargli Zirkzee. Per sei mesi, pochi, ma spera buoni.
Non è uno spaccaporte, ma il perfetto regista offensivo in grado di valorizzare i movimenti degli altri. I Friedkin sono disposti a pagare i sei mesi di stipendio (la metà dei 3 milioni e mezzo che prende a Manchester), l’olandese vuole giocare per non perdere i Mondiali. Se una squadra con più disponibilità non cercherà di acquistarlo, e quindi nessuno si presenterà allo United per discutere il cartellino, la Roma è pronta, ma in prestito. […]
Fonte: La Repubblica
scusate ma se dovessero arrivate a gennaio…Zirkzee e Chiesa ( magari) a che serve il gasp? non era stato preso per puntare sui giovani? a questo punto era meglio puntare su un altro profilo di allenatore.
@luca
Buongiorno come se magari per Chiesa? A noi serve un attaccante che segna che tiene e serve palla, che fa alzare la squadra, Chiesa non centra nulla con le nostre necessita’ è fermo da anni oltretutto e prende 6 milioni annui. Assolutamente no!
Via Dovbyk e Ferguson e dentro due attaccanti forti altrimenti nom risplvi nulla!
Forza Roma
su quale allenatore? Mourinho????
E quali sarebbero questi giovani facci capire .. giovani forti no giovani seghe altrimenti lui non può fare niente
Zirkzee non è un centravanti ma un regista avanzato
A noi serve un centravanti che spacca la porta. Anche perché tutte le partite che abbiamo perso le abbiamo giocate con il falso nove.
attenzione…. repubblica fa girare che la Roma vuole Zirkzee per poi dire che non è riuscita a prenderlo…..
@Valerio
io mon faccio il direttore sportivo ne lo scout.
Sono sicuro però che Chiesa sta bene a Liverpool.
Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest e Promise David dell’Union Saint-Gilloise, sono due scommesse migliori.
Forza Roma
Zirkzee mica è vecchio
Zirkzee e un buon giocatore molto
tecnico che nella sua carriera ha giocatore sempre defilato sulla corsia cioé da secondo attaccante, alla Roma servirebbe tutt’altro per rinforzare il
reparto avanzato, in questo momento il calcio europeo non possiede grandi attaccanti su cui puntare a occhi chiusi, infatti a parte i 5/6 giovani Che si ritrovano in squadra i vari PSG Barca e Réal il resto é tutta fuffa o inaccessibile, l’unico libero in Europa che potrebbe fare la différenza e portarci i goal che ci servono é Vlaovic, ma anche li ci
vorrebbero i soldi per garantirgli un buon contratto.
Anche se il mio pensiero resta sempre lo stesso
per fare un buon calcio produttivo ci vogliono
calciatori nel centro del gioco con buona gamba e
con una buona technica individuale, altrimenti
qualsiasi attaccante anche il piú forte si perderebbe
nei meandri del giuoco nullo di fantasia.
non abboccate. questo è il mercato dei giornalai.
PS. è ricicciato McKenny….
un 9 vero ci vorrebbe.
ma poi che ci facciamo, una collezione?
❤️🧡💛
Zirkzee è un 9 che gioca come regista avanzato, sa uscire dalle marcature e crea gioco per mandare al tiro anche gli altri. Se è vero che Gasp lo vuole, e se sì può prendere, allora va preso.
Dovbyk e Ferguson sono dei veri numeri 9. Dovbyk, prima di arrivare da noi, è stato due volte capocannoniere (l’ultima volta in liga); Ferguson ha toccato gli 80 milioni di euro di valutazione. Non stiamo parlando di due pippe come si vorrebbe fare credere. È un discorso di gioco di squadra. Se giochi a lanci lunghi sulla punta come unico schema è per forza tosta, chiunque metti. Poi con una squadra compatta e organizzata puoi fare comunque risultati pur segnando poco (che è quel che succedeva a inizio stagione prima che iniziasse la caccia alle streghe e lo stravolgimento di ruoli e formazioni). Torniamo innanzitutto alla normalità e ragioniamo con equilibrio.
Quello che dice Fabio 1974 è sostanzialmente giusto. Però non credo che il Gasp sto facendo stravolgimenti, credo che stia semplicemente cercando di fare il suo gioco. Pochi di noi sanno realmente come giocava l’ Atalanta, la vedevamo da avversari due volte l’ anno, il gegen gasperiniano lo stiamo scoprendo solo ora, e a molti non piace … sembra.
È una cosa completamente diversa da quel che si credeva. La squadra cerca compattezza in avanti, non indietro come con Mou o Ranieri, dobbiamo stare nella loro metà campo e spingere uomo su uomo, i tre centrali devono stare coi piedi nel cerchio di centrocampo…non usiamo un regista perché si punta alla riconquista della palla e non alla gestione del gioco.
Insomma ci vuole corsa e fisico, poi i tre davanti devono triangolare, uscire dalle marcature e mandare in area i compagni…
Per noi tifosi è tutto diverso. e lo è anche per i calciatori…ci vuole tempo
Necessario un cambiamento.
Ma finitela con questa storia del ffp i soldi li hai buttati in altra volta con questi direttori scienziati.. ma non si può avere un ds normale che prende i giocatori che suggerisce l allenatore.. senza fare il fenomeno.. buttati soldi per il marocchino per ghirardi per l irlandese anche se pochi ma buttati .. ma
Come si fa ma dico io ma Ranieri che cosa dice a me dispiace nominarlo ma anche lui a le sue responsabilità..
Se prendi questo tipo di allenatore non puoi fare questo mercato di m … non è questione di comprare i fenomeni la questione è che vanno presi i giocatori che lui chiede .. rios non hai potuto prenderlo va bene i conti non li facciamo noi ma il marocchino non c entra propio niente con quelle caratteristiche ma dai su .. in attacco sono 10 anni che gioca con registi offensivi e tu ti presenti con quei due .. ma mi fa ridere anche la gente , segneranno sicuramente perché peggio di così non possono fare ma non hanno le caratteristiche che cerca l allenatore.. ma allora Ranieri perché lo ha scelto se poi questo Cristiano non può fare la sua proposta perché tu non sei in grado di accontentarlo ? Non era meglio Allegri che continuava con la minestra riscaldata ma almeno dava continuità a Ranieri e aiutava questa misera propieta in attesa dello stadio ?
Sempre più indignato con questa societa
Articolo di un’aria fritta pazzesca: veramente ben studiato prima della stesura!!! Dai speriamo che Zirkovjc ci venga a salvare anche co su spicci e na stecca de sigarette!!! Ma va’ vaaaaaavvvarafffaa!
Vista la situazione, anche economica, sarebbe la soluzione migliore.
Fosse la volta buona, dal dopo Dzeko, che ritroviamo un centravanti forte tecnicamente.
E infatti Zirkzee non è nemmeno lontanamente un centravanti.
Zirkee non è un ariete…se viene e crea fantasia in zona avversaria ben venga, ma ce ne vuole uno col fiuto del gol. Va anche detto che Gasperini non ha la pazienza necessaria (né la rosa): è troppo presto per imporre i suoi schemi atalantini, purtroppo. Se davvero vuole fare prove allora le faccia solo e esclusivamente in EL, perché per la prima volta da anni abbiamo iniziato il campionato col piede giusto e l’unica maniera per lui di poter imporre le sue idee di gioco passa attraverso l’accesso alla CL l’anno prossimo (soldoni, giocatori più forti adatti ecc..)
Se, come, quando e perché, solito giornale di … Piuttosto è ora di capire perché si spendono, ogni anno, tantissimi soldi per giocatori inutili. Viene il dubbio che qualcuno speciali intorno alla società. Capire infine, chi ha consigliato alla Proprietà, tutti “questi campioni” di giocatori
speculi, non speciali
Tutto vero, i due attaccanti asfittici e difficilmente messi nelle condizioni giuste in partita ma se oltretutto sbaglia continuamente le formazioni con anche ruoli sbagliati allora la frittata è fatta.
Non mi sogno di attaccare Gasperini e sono cosciente che dobbiamo aspettarlo però come buona e corretta convivenza impari anche l’autocritica.
speriamo anche in un diritto di riscatto
…di chi….di Gasperini……
Il tecnico Gasperini, in questa prima fase e con i giocatori che si trova in rosa, non scelti dal Mister, può solamente, con il suo modo di far giocare le sue squadre dare un qualcosa in più a questi giocatori, se in allenamento facessero quello che chiede il mister e da portare nelle partite ufficiali. Chiede la corsa, il pressing, lo smarcamento a ricevere il pallone e il dai e vai con il tiro e goal. Alcuni giocatori della Roma ormai Maturi non fanno quello che chiede il Mister perchè non ce la fanno a mantenere quei ritmi, che fanno pure le squadre più deboli mettono l’intensità la corsa e ottengono pure risultati. Vada avanti Mister io sono con lei lo so ci vuole tempo.
Gasperini è il primo dei colpevoli … una squadra che con Ranieri non perdeva mai ora perde 3 partite a fila in casa , manco Juric ci era riuscito.
Tornasse coi piedi per terra e la smettesse di fare esperimenti… sarebbe già qualcosa
Il quadro è enfaticamente drammatizzato (tipo il Ferguson grasso che fatica in allenamento), ma, in questo momento, non si è purtroppo in grado di smentire articoli del genere.
Se esiste un orgoglio personale e professionale, almeno Ferguson, dovrebbe avere uno scatto di rinnovata determinazione (Dovbyk, c’è da temere, ha subito, nella sua mancanza di carattere, la dichiarazione che andasse ceduto di questa estate e, tra agente e mancanza di adattabilità, sembra avere ormai la testa altrove..).
Soulè, attuale capocannoniere, però, non deve essere lasciato solo; Wesley a destra, nel suo modo “particolare”, riesce a almeno a dialogare con lui e ad alleggerire la altrimenti totale solitudine dell’argentino in fase di transizione (Celik è un braccetto, ormai, e pure affidabile ed efficace).
Quanto a Dybala, a parte che non regge fisicamente a fare il falso nueve, specialmente se si fanno, da dietro, lancioni a spazzar via (e tende a limitare la profondità della sua posizione, arretrando a cercare palla), il suo habitat naturale è diventato quello del subentro ad avversari già stancati dal primo tempo.
Bailey, a sua volta, è un discorso tutto da verificare, e speriamo, qualora giocasse (…), sia disciplinato al punto da risultare compatibile con Soulé, svariando in modo coordinato ove dovesse cambiare fascia.
In generale, prima di arrivare al futuro, eventuale, inserimento di Zirkzee, (o di un altro), ci sono altre 12 partite del girone di ritorno da giocare. La “vita è adesso”.
Gasperini lo sa, deve saperlo: e c’è da augurarsi che abbia finito la fase degli esperimenti…senza doversi impuntare. Forse può tentare cose “normali” e rendere più solide le due fasi.
ben venga Zirkeze ma ne lui ne altri attaccanti da soli possono bastare perché il problema oltre alle punte è che la Roma non riesce ad avere un gioco convincente per mancanza di calciatori di valore
( salvo qualcuno)
“qui c’è gente che non segna da troppo tempo”, ma dai non me ne ero accorto! Battute idiote a parte come sto dicendo da tempo il problema è serio e rischia già di compromettere l’intera stagione.
Il tiro demenziale di Dovbyk nei primi minuti della partita diretto in bocca al portiere nonostante avesse il tempo di angolarla mostra tutti i limiti che sta avendo questo giocatore e mi chiedo cosa faccia in allenamento.
A questo servono le punte, a creare tensione e scompiglio nelle difese avversarie anche se non segnano e magari lo fanno altri, le nostre non fanno ne l’una né l’altra.
La Roma sta giocando ormai senza punte ed è un dato di fatto. Serve un immediato cambiamento o non avremo la possibilità di lottare per nulla.
Io andrei a fare la serenata sotto le finestre di casa Ranieri…
che gasperini è venuto alla Roma ne sono molto contento fin dall inizio quando molti tifosi mostravano perplessità, il problema è: ma gasperini è adatto a questa squadra in relazione alla sua idea di calcio? è tutto lì.o serviva un allenatore meno integralista allegri per esempio?
La colpa è di Massara… Un vero inetto… Non a caso è sempre stato il secondo di qualcuno (Sabatini, Maldini) e l’anno scorso, dopo solo un anno, è stato cacciato a calci dal club francese che lo aveva preso. Ora prova a fare il fenomeno, ma si vede che non è in grado. Ha buttato soldi (su tutti quelli spesi per El Aynaoui) e praticamente non ha rinforzato la rosa della scorsa stagione.
Il problema della AS Roma non è certo Gasperini ma la mancanza DA ANNI di un DS competente. Dopo Sabatini uno sfascio continuo da Momchi nil sonatore di certo il peggiore in assoluto ma poi Petrachi, Pinto che almeno tra tanti errori ha portato a zero e pochi spicci Svilar e N.Dicka per poi proseguire con Ghisolfi e quindi Massara a cui si deve l’ultimo incredibile mercato dove,pur spendendo, non è riuscito a centrare un solo elemento.
Ritengo più importante il gioco offensivo, i movimenti di squadra, piuttosto che la vena realizzativa del singolo.
Zirkzee in un sistema che non funziona finirebbe per essere a Roma quello di Manchester.
Poi certo se potessimo mettere le mani sul giocatore ne sarei felice ma credo sia più importante che il Gasp trovi la quadra in attacco perché al momento vedo molta confusione.
L’acquisto più importante da fare negli scorsi anni era un DS tra Sartori e D’Amico invece si è preferito mezze figure che hanno speso milioni per degli incapaci, il calcio è una materia semplice non è fisica nucleare, che Dovbyk è una nullità si capisce vedendo 45 minuti del suo calcio all’opposto bastava vedere, qualche hanno fa quando costavano una quindicina di milioni, 45 minuti di Ederson, Ndoye, Zirkzee, Anguissa, e tanti altri del Bologna in giro nelle squadre d’Europa. L’equazione è questa, AS Roma 15 ml Baldanzi : Bologna FC 16 ml Ndoye
Valore di mercato oggi Baldanzi 5/6 milioni, Ndoye 42 milioni. Se si va a calcolare i milioni spesi dai vari DS gestione Friedkin esce una cifra esagerata, che se gestita da Sartori almeno la Champions League tutti gli anni avremmo conquistato. Le ultime Champions a cui abbiamo partecipato sono state con DS Sabatini e questi i giocatori da lui acquistati o presi in prestito: Mehdi Benatia, Erik Lamela, Miralem Pjanić, Leandro Paredes, Marquinhos, Kevin Strootman, Stephan El Shaarawy, Diego Perotti, Maicon, Gervinho, Wojciech Szczęsny, Kōstas Manōlas, Radja Nainggolan, Edin Džeko, Mohamed Salah e Alisson Becker
Zirkee non è un finalizzatore, non risolve i nostri problemi. Solo un pazzo poteva consegnare all’allenatore una squadra con 2 sole prime punte se devi giocare su 3 competizioni diverse, sapendo uno veniva da un lungo infortunio e l’altro non la struscia piu
Poi 25 mil buttati al cesso per un giocatore di centrocampo che ne valeva la metà al massimo, solo perche non sei riuscito a prendere chi chiedeva l’allenatore e in fretta e furia ti sei buttato su di uno che potrebbe giocare al pisa o lecce al massimo. Un centrocampista amorfo che non fa mai la differenza non cambia passo non inventa nulla ma passa indietro o al massimo in orizzontale.
Stiamo cosi per una campagna acquisti fatta male, tanti soldi spesi per gente che ne valeva la meta e giocatori utili a Gasp non presi
Che ci fai con zirkee a gennaio? Per me poco o nulla
Leggo che a gennaio , bisogna mandar via Dovbyk e Ferguson, ora , se si fa solo per parlare va bene tutto ma , la realtà ci dice altro . Dovbyk , pagato poco meno di 40 milioni , pensiamo ci sia una squadra disposta a darci una cifra vagamente simile ? Per Ferguson abbiamo pagato 3 milioni solo per il prestito e qui va fatta una riflessione sulla opportunità di questo acquisto. 21 anni appena compiuti , inizio 2024 infortunio alla caviglia e stop di 6 mesi . Febbraio 2025 in prestito in Inghilterra, 8 presenze e nessun gol , Massara lo porta a Roma con un diritto di riscatto fissato a poco meno di 40 milioni quindi , abbiamo la quasi certezza che a giugno se ne andrà. Scusate ma io questo tipo di mercato, proprio non lo capisco.
ma dovbyk non doveva segnare 30-40 gol con gasperini ? erano in tanti a dirlo a luglio si questo blog , già dimenticato ?
Non dimentichiamo che le stesse difficoltà Gasperini le ha avute all’Inter… Evidentemente i suoi sistemi funzionano solo con i giovani che hanno fame di vittorie e con prospettive future, ma sopratutto che hanno voglia di allenarsi. Ma se nella squadra trovi qualche senatore o comunque anziano per milizia nella Roma, (o nel l’Inter) che mal digerisco o i sistemi di allenamento cominciano i problemi e i giocatori poco alla volta ti mollano…
Opinione personale è che i migliori allenatori per questa squadra sarebbero stati in ordine: Fabregas, Tiago Motta(con cui Zirkzee ha fatto la migliore stagione) ….. E per ultimo il buon Luciano Spalletti..
Ma mai dire mai…
Paragonare l’Inter post triplete zeppa di campioni che avevano vinto tutto con un determinato modulo e restii a cambiarlo, con la mediocre Roma attuale avara di risultati e qualità mi pare insensato.
La resistenza a cambiare di quelli dell’Inter è comprensibile , quelli della Roma perchè dovrebbero fare resistenza? Per difendere i sesti posti?
Magari la verità è più semplice e per quanto cambi giocatori scarsi rimangono.
Io, personalmente, uno Zirkzee lo vorrei sempre in squadra.
Gran fisico e super tecnica, un Ibra di “primo pelo”, se ve lo ricordate!
Che non sia una prima punta è chiaro a tutti, ma con giocatori di movimento intorno, ti rimbambisce la difesa avversaria….
Negli ultimi anni HA DOMINATO A SAN SIRO, ROMA, TORINO e Napoli!!!
Difficilmente potremmo dire di aver visto fare da altri lo stesso, in Italia!
Intanto lo prenderei con modalità-Ferguson, poi a vedersi…
Ma Zirkzee è un gran bel giocatore!!!
SENZA OMBRA DI DUBBIO.
FORZA ROMA
ma e’ come era Careca ?
A prescindere che possiamo avere tre attaccanti Gasperini li ha sempre avuti e questo deve avere il posto di pellegrini . Serve un regista vero e prenderei frendrup e reitz . l esterno va in scadenza un certo Bernardo silva e rudigher mi concentrerei a prenderli tutte e due se vogliamo fare il definitivo salto di qualità.
La ROMA al momento ha 7 attaccanti. Se conoscessi la Storia del Calcio sapresti che essi sono: centravanti, ali destre, ali sinistre.
Se per il nuovo allenatore occorreva tempo, anni, per ricostruire, andava benissimo chi avevamo già, DDR
zirkzee un disastro a Manchester ? Lo vogliono prendere credendo che non ci sia niente di meglio ? Vedremo a fine stagione.
