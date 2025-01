La Repubblica: “Pellegrini resta in vendita. Su di lui Napoli, Inter e Arsenal”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il gol nel derby è stata una liberazione per Lorenzo Pellegrini, che si è scrollato di dosso mesi difficili tra prestazioni opache e critiche. La standing ovation ricevuta e la festa con i tifosi a fine partita hanno sancito la sua riconciliazione con la piazza giallorossa. Ma se il presente parla di un nuovo slancio verso la sfida contro il Bologna, il futuro del capitano resta incerto.

Il contratto in scadenza nel 2026 e l’apertura della Roma a valutare eventuali offerte lasciano aperte tutte le opzioni, scrive l’edizione odierna de La Repubblica. Nonostante la prestazione brillante nel derby, le strategie del club sembrano orientate a una possibile cessione, ipotesi avallata anche dal procuratore del giocatore, che continua a sondare il mercato in cerca di estimatori.

Restano vivi i contatti con il Napoli di Conte e l’Arsenal, attratti dal talento tecnico di Pellegrini. Tuttavia, si tratta di scenari più probabili per la prossima estate, con un contratto meno oneroso. Per gennaio, invece, l’Inter potrebbe inserirlo in uno scambio con Frattesi, soluzione percorribile solo come alternativa nel caso il club nerazzurro non riesca a piazzare il centrocampista per 40 milioni.

Fonte: La Repubblica

