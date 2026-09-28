LA REPUBBLICA | Totti-Roma, lite sui diritti per le maglie con il 10: il retroscena

Non è soltanto una questione di ruolo. E nemmeno, stavolta, di chi debba indossare la maglia numero 10. Dietro la distanza ancora profonda tra Francesco Totti e la Roma ci sarebbe infatti anche un nodo economico che riguarda proprio quella maglia diventata il simbolo assoluto del Capitano.

Secondo quanto racconta La Repubblica, il club avrebbe continuato a commercializzare negli anni le maglie con il nome Totti e il numero 10 anche dopo il ritiro del 2017. E proprio su questo punto si sarebbe aperta una frattura importante tra le parti. Il quotidiano riferisce che Totti non avrebbe mai percepito royalty sulle vendite delle maglie recanti il suo nome e il suo storico numero. Un dettaglio tutt’altro che secondario, considerando i volumi indicati: soltanto nella passata stagione ne sarebbero state vendute circa 15mila, mentre dal 2018 a oggi si parlerebbe complessivamente di diverse centinaia di migliaia di pezzi.

È anche per questo che, prima di arrivare a un nuovo accordo con la Roma, il nodo economico dovrebbe essere affrontato e risolto. La questione della numero 10, dunque, non riguarda soltanto il suo valore simbolico o l’eventuale futura assegnazione a un altro giocatore, ma anche l’utilizzo commerciale dell’immagine di Totti dopo il suo addio al calcio giocato.

Il tema è emerso nel corso degli incontri avuti negli ultimi mesi tra il club e i rappresentanti dell’ex capitano. Secondo Repubblica, la Roma avrebbe incontrato per tre volte l’entourage di Totti e in tutte e tre le occasioni la risposta sarebbe stata negativa rispetto alle condizioni prospettate. L’ultimo confronto risalirebbe a meno di un mese fa, con la Roma rappresentata dal nuovo amministratore delegato Galantic. Ma anziché avvicinare le parti, quell’incontro avrebbe prodotto un ulteriore raffreddamento.

Il nodo economico legato alle maglie si aggiunge poi a quello, altrettanto importante, del ruolo. Totti non vuole rientrare a Trigoria soltanto come uomo immagine in vista del Centenario e non è interessato a una presenza simbolica, da “bandierina” per gli eventi celebrativi. La sua richiesta è diversa: un incarico dirigenziale vero, con margine di intervento e responsabilità. È lo stesso principio che Totti ha ribadito anche nella sua nuova autobiografia e nelle ultime interviste: tornare soltanto per esserci non gli interessa. Ed è qui che la questione diventa particolarmente delicata. Perché il 2027 si avvicina, la Roma sta già lavorando con il Comune per le celebrazioni del Centenario e l’ipotesi che il simbolo più importante della storia recente giallorossa possa rimanere fuori dagli eventi ufficiali avrebbe un peso enorme.

Il paradosso è evidente: la Roma continua a celebrare Totti, lo ha fatto anche nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, continua a vendere il suo nome e il suo numero, ma non riesce ancora a trovare con lui un punto d’incontro per riportarlo davvero dentro il club. Prima il nodo economico della 10, poi quello del ruolo. Soltanto dopo potrà eventualmente riaprirsi la porta di Trigoria. E a meno di un anno dall’inizio delle celebrazioni per il Centenario, il tempo comincia a stringere davvero.

FONTE: La Repubblica