LIVE! SVILAR: “Oggi ci siamo incontrati con il club. Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro” (AGGIORNAMENTI)

AGGIORNAMENTO ORE 15:35 – Nuovi aggiornamenti sul fronte Mile Svilar. Il portiere è intervenuto parlando della sua situazione contrattuale ai microfoni de La Repubblica: “Oggi ci siamo incontrati con il club. Rinnovo? Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro“.

Oggi ci siamo incontrati con il club. Rinnovo? Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro". Viaggio lampo nella Capitale e ritorno ad Anversa già nel primo pomeriggio.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 – Stavolta ci siamo: la Roma si incontrerà nuovamente con l’agente di Mile Svilar per arrivare ad un accordo sul rinnovo del portiere serbo. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, i giallorossi sono intenzionati a presentare una nuova offerta che possa portare alla definitiva fumata bianca.

Incontro tra l'#ASRoma e l'agente di #Svilar per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. I giallorossi presenteranno una nuova offerta dopo che le precedenti non erano risultate sufficienti per la fumata bianca

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 – Mile Svilar ha appena fatto ritorno nella Capitale in compagnia della moglie, in dolce attesa, e dei suoi agenti. In programma un incontro con la Roma, si parla di possibile accelerazione sul fronte rinnovo di contratto.

Svilar è sbarcato a Roma in compagnia del suo agente interrompendo le vacanze con la moglie in dolce attesa: siamo forse alla stretta finale.

Tiene banco in casa Roma il futuro di Mile Svilar. Il portiere serbo-belga, reduce da una stagione da protagonista tra i pali, ha un contratto in scadenza nel 2027, ma il club giallorosso vuole muoversi in anticipo per blindarlo e allontanare l’interesse di altri club europei.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale, già nella giornata di oggi, mercoledì 4 giugno, potrebbe andare in scena un nuovo contatto tra la dirigenza della Roma e gli agenti del classe ’99 per discutere il prolungamento contrattuale. L’obiettivo è trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le parti, premiando le prestazioni del portiere e garantendo alla Roma una pedina fondamentale per il futuro.

A dare un segnale forte di fiducia è stato oggi il nuovo direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, che ha parlato proprio del tema rinnovo sulle colonne del Corriere dello Sport. “Come ho sempre detto, lui è il nostro futuro. Ha ancora due anni di contratto, ma vogliamo rinnovare perché se lo merita: Mile ha disputato una grande stagione ed è diventato un giocatore importante del club”, ha dichiarato il dirigente, mettendo fine alle voci su un possibile addio e confermando la volontà della Roma di puntare forte sull’ex Benfica anche nella prossima stagione.

Svilar, che si è imposto come titolare a stagione in corso, ha attirato consensi per affidabilità e personalità, caratteristiche che hanno convinto anche Gian Piero Gasperini, futuro tecnico dei giallorossi, a considerarlo un punto fermo del nuovo ciclo romanista.