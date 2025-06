La Roma blinda Svilar, Ghisolfi: “Mile resta qui”. Oggi incontro con gli agenti per il rinnovo

Tiene banco in casa Roma il futuro di Mile Svilar. Il portiere serbo-belga, reduce da una stagione da protagonista tra i pali, ha un contratto in scadenza nel 2027, ma il club giallorosso vuole muoversi in anticipo per blindarlo e allontanare l’interesse di altri club europei.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale, già nella giornata di oggi, mercoledì 4 giugno, potrebbe andare in scena un nuovo contatto tra la dirigenza della Roma e gli agenti del classe ’99 per discutere il prolungamento contrattuale. L’obiettivo è trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le parti, premiando le prestazioni del portiere e garantendo alla Roma una pedina fondamentale per il futuro.

A dare un segnale forte di fiducia è stato oggi il nuovo direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, che ha parlato proprio del tema rinnovo sulle colonne del Corriere dello Sport. “Svilar resta qui. Troveremo l’accordo per il rinnovo”, ha dichiarato il dirigente, mettendo fine alle voci su un possibile addio e confermando la volontà della Roma di puntare forte sull’ex Benfica anche nella prossima stagione.

Svilar, che si è imposto come titolare a stagione in corso, ha attirato consensi per affidabilità e personalità, caratteristiche che hanno convinto anche Gian Piero Gasperini, futuro tecnico dei giallorossi, a considerarlo un punto fermo del nuovo ciclo romanista.

Fonti: Corriere dello Sport / Sky Sport