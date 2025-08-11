La Roma ci prova per Florentino Luis. E in attacco spunta Franculino

Per Massara non è ancora arrivato il momento di fermarsi. La proprietà ha promesso nuovi acquisti a Gasperini, ma il tempo stringe. Per Ziolkowski si aspetta solamente il via libera del Legia Varsavia che potrebbe arrivare dopo la gara di ritorno dei preliminari di Europa League in programma il 14 agosto. Il tecnico però, scrive oggi Il Messaggero, freme per i rinforzi in attacco.
Lo ha ribadito ai Friedkin e ne ha parlato anche pubblicamente. Il nome in cima alla lista di Massara è sempre quello di Fabio Silva, ma serve uno sconto da parte del Wolverhampton. II club inglese ha rifiutato la prima offerta del Borussia Dortmund e il giocatore preferirebbe i giallorossi. Ma la Roma non ha intenzione di spendere 25 milioni di euro per un giocatore in scadenza a giugno 2026. Il portoghese rappresenterebbe la miglior soluzione perché può giocare in diverse zone dell’attacco.
Piace anche Eguinaldo che è ancora alle prese con un infortunio. Tramontata la pista Echeverri, nei giorni scorsi Massara ha chiesto informazioni per Franculino Diù, centravanti del Midtjylland. Il costo del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni e su di lui ci sono anche Lipsia e Everton. In stagione ha già messo a referto 7 gol in 6 partite, ma rimane un’operazione complessa senza l’uscita di Dovbyk. Non è arrivata nessuna offerta per il numero 9 e Gasp ha messo a tacere le voci su un suo possibile addio, che però non è da escludere. La Roma continua a seguire anche Krstovic che è ufficialmente sul mercato. […] La richiesta è di 25 milioni, ma c’è anche il Wolfsburg.
Potrebbero non essere finiti gli acquisti a centrocampo nonostante l’arrivo di El Aynaoui. La Roma sta provando ad inserirsi nella corsa per Florentino Luis. Il Benfica ha rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro del Nottingham Forest e ne chiede almeno 30. Trattativa non semplice, ma i giallorossi faranno un tentativo per rinforzare ulteriormente quella zona di campo. Proposto anche McKennie che può diventare un’occasione di fine mercato. Il Cagliari ha effettuato un sondaggio per Kumbulla, la Roma apre anche al prestito.
Fonte: Il Messaggero
Nomi dei giornalai. Serve un DS vero ed una società che spenda
Florentino Luis…a 19 anni sembrava un fenomeno x glia ddetti ai lavori. ma ,la sua carriera nn sembra abbia fatto passi in avanti. che top club in quest’ anni lo abbiano desiderato alla follia
leggere che “in attacco spunta franculino” una risata me l’ha strappata, lo ammetto… sai i cori… oooh franculino, francufrancufrancufranculino gol!
(un bacio a capitan Agostino, titolare del coro originale)
Il problema di Franculino é che suona molto male!🤣
Ovviamente quelli che cerchiamo noi per magia costano dai 20 milioni in su….quelli nostri che cediamo costano 2 noccioline oppure anche in prestito. Questa cosa ce la portiamo dietro da anni e vari ds (povero massara lui è l’ultimo arrivato e c’entra poco). Ma rimane un mistero.
Fra Inguinaldo e Franculino è una bella lotta.
venti milioni per franculino, vabbè
Effettivamente 25 mln per Fabio Silva che ha il contratto in scadezza tra 10 mesi mi sembrano eccessivi. La differenza che le altre società come il Borussia hanno fatto offerte intorno ai 16 mln tutti e subito mentre la Roma vorrebbe un prestito con diritto che però obbligherebbe gli inglesi ad in prolungamento del contratto. Vedendo quanto ha girato non mi sembra proprio l’ideale però se lo vuole il Gasp va bene. Gli altri nomi che leggo mi sembrano tutte scommesse. Comunque prima dell’inizio del campionato mi auguro che almeno l’esterno alto che vuole il mister arrivi. La Roma vista anche contro le formazioni inglesi ha un problema evidente sulla fascia. Il migliore a sinistra è stato Cherubini quando è entrato, calciatore questo che ha delle potenzialità e lo terrei in rosa.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.