La Roma ci prova per Florentino Luis. E in attacco spunta Franculino

Per Massara non è ancora arrivato il momento di fermarsi. La proprietà ha promesso nuovi acquisti a Gasperini, ma il tempo stringe. Per Ziolkowski si aspetta solamente il via libera del Legia Varsavia che potrebbe arrivare dopo la gara di ritorno dei preliminari di Europa League in programma il 14 agosto. Il tecnico però, scrive oggi Il Messaggero, freme per i rinforzi in attacco.

Lo ha ribadito ai Friedkin e ne ha parlato anche pubblicamente. Il nome in cima alla lista di Massara è sempre quello di Fabio Silva, ma serve uno sconto da parte del Wolverhampton. II club inglese ha rifiutato la prima offerta del Borussia Dortmund e il giocatore preferirebbe i giallorossi. Ma la Roma non ha intenzione di spendere 25 milioni di euro per un giocatore in scadenza a giugno 2026. Il portoghese rappresenterebbe la miglior soluzione perché può giocare in diverse zone dell’attacco.

Piace anche Eguinaldo che è ancora alle prese con un infortunio. Tramontata la pista Echeverri, nei giorni scorsi Massara ha chiesto informazioni per Franculino Diù, centravanti del Midtjylland. Il costo del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni e su di lui ci sono anche Lipsia e Everton. In stagione ha già messo a referto 7 gol in 6 partite, ma rimane un’operazione complessa senza l’uscita di Dovbyk. Non è arrivata nessuna offerta per il numero 9 e Gasp ha messo a tacere le voci su un suo possibile addio, che però non è da escludere. La Roma continua a seguire anche Krstovic che è ufficialmente sul mercato. […] La richiesta è di 25 milioni, ma c’è anche il Wolfsburg.

Potrebbero non essere finiti gli acquisti a centrocampo nonostante l’arrivo di El Aynaoui. La Roma sta provando ad inserirsi nella corsa per Florentino Luis. Il Benfica ha rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro del Nottingham Forest e ne chiede almeno 30. Trattativa non semplice, ma i giallorossi faranno un tentativo per rinforzare ulteriormente quella zona di campo. Proposto anche McKennie che può diventare un’occasione di fine mercato. Il Cagliari ha effettuato un sondaggio per Kumbulla, la Roma apre anche al prestito.

Fonte: Il Messaggero