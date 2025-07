La Roma dei Friedkin non si ferma: 30 milioni per la seconda punta

Dan Friedkin sembra intenzionato a fare contento Gasperini fin da subito, nonostante le preannunciate difficoltà sul mercato. Anche quest’estate già 72 milioni di spesa sul mercato, scrive l’edizione della Gazzetta dello Sport: dopo El Aynaoui e Ferguson, sono in arrivo anche Wesley França e Daniele Ghilardi.

Ma il bello deve ancora venire, direbbero i Friedkin. Dal momento che il tesoretto da 30 milioni per chiudere in grande stile la prima fase di mercato è destinato all’acquisto di un attaccante esterno alto che possa spostare l’inerzia dei sedici metri come era solito fare Lookman all’Atalanta.

La priorità si chiama sempre Igor Paixao del Feyenoord, la cui trattativa con l’Olympique Marsiglia per la cessione del brasiliano si è arenata all’improvviso. La Roma ha richiesto il giocatore ed è pronta a sferrare un assalto deciso nel momento in cui si è inserito anche il Leeds (che ha offerto 30 milioni) nella corsa al giocatore molto ambito in Europa. Il piano B (se così si può chiamare) non è affatto un ripiego e ha le fattezze di Antonio Nusa, esterno classe 2005 del Lipsia che piace a Gasp per quel ruolo chiave.

Con l’arrivo della seconda punta verrà superata di poco quota 100 milioni, laddove il club dovrà pure acquistare in seguito un vice Mile Svilar in virtù della cessione nei prossimi giorni di Pierluigi Gollini. Poi, nella seconda fase del mercato, il club lavorerà sui puntelli da inserire in rosa in funzione delle cessioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport