La Roma del Gasp ha grandi orizzonti. E se arriva Zirkzee…

C’era una volta il calcio della pazienza, dei progetti a lungo termine, delle promesse di risultati futuri. E poi c’è Gian Piero Gasperini, che in soli tre mesi ha ribaltato ogni logica, portando la Roma in testa alla classifica dopo nove giornate. Un capolavoro di rapidità e concretezza, raccontato oggi da Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport.
Il tecnico piemontese, spesso dipinto come l’uomo del “computer in campo”, di chi ha bisogno di tempo, dati e preparazione per arrivare al risultato, ha smentito tutto. Il suo calcio è diventato immediatamente riconoscibile: aggressivo, corto, organizzato, ma soprattutto equilibrato. Gasperini ha costruito una squadra che non ha perso la solidità ereditata da Ranieri, aggiungendo intensità, coraggio e una rete di movimenti collettivi che soffocano gli avversari e liberano spazi per il talento.
È con questo spirito, più ancora che con questa classifica, che la Roma si è messa a braccetto con il Napoli in vetta e si prepara alla sfida di San Siro contro il Milan. Nessuno, alla vigilia del campionato, avrebbe immaginato una squadra così avanti, così presto. Eppure oggi la domanda sorge spontanea: “Ma non è che la Roma può davvero lottare per…?”.
In casa giallorossa, però, la parola è vietata. Non per scaramanzia, ma per lucidità. L’obiettivo, spiega La Gazzetta, non è sognare lo scudetto ma centrare la qualificazione in Champions League, traguardo che i Friedkin inseguono da cinque anni senza riuscirci. Tornare nella coppa più prestigiosa significherebbe non solo prestigio, ma anche risorse economiche fondamentali per rilanciare ulteriormente il progetto.
LEGGI ANCHE – GASPERINI: “Il doping un insulto, detesto il VAR. La Roma non è da Champions, ma…”
E Gasperini, con la sua partenza fulminea, si è già messo nella posizione giusta. La Roma vanta la miglior difesa d’Europa (appena quattro gol subiti) e ha ritrovato uomini chiave come Hermoso, Pellegrini, Dybala e Soulé, oltre alla crescita tattica di Cristante e ai segnali positivi di Dovbyk, ancora alla ricerca della consacrazione definitiva.
Un lavoro “veloce ma intenso”, come lo definisce Vocalelli, che ha restituito entusiasmo, identità e curiosità. Perché in fondo, dopo appena tre mesi, la Roma di Gasperini è già un cantiere quasi compiuto. E ora, con lo sguardo rivolto all’orizzonte e con la possibilità che a gennaio arrivi Zirkzee a rinforzare l’attacco, la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare.
LEGGI ANCHE – I segreti di Gasp per la Roma in vetta
Fonte: Gazzetta dello Sport
si ma piano con l’euforia che poi ci si fa male…
🎼🎵”il bello deve ancora venire…”🎶
Lottare per il “vertice” aiuta tanto ad entrare in CL. E’ automatico e conseguenziale.
Per quale motivo pochi elogi a EL AYNAOUI ?
Abbina corsa e qualita , gioca a 1 massimo 2 tocchi facendo girare palla velocemente = FLUIDITA
dando pochi riferimenti agli avversari ,
recupera tanti pallpni proteggendo ,di conseguenza la difesa.
Kone El Aynaoui Cristante.
Finalmente un centrocampo che fa tanto movimento= basterebbe
guardare i km percorsi che ha anche qualita..
Ben venga FRENDRUP calciatore per cui stravedo ma EL AYNAOUI e veramente FORTE , i ‘ trattori ( detrattori ) costretti a puntare altri calciatori.
NB
Comunque LE FEE titolare in un Sunderland neopromosso che sta occupando la quarta posizione in Premier League.
Ricorda forse Schick che sta facendo molto BENE in Bundesliga ?
Forse Kluivert col Bournemoth ?
Wesley con la ROMA ?
Forse Calafiori ?
Ma forse la ” speciale commissione ” sbaglia spesso i giudizi ?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.