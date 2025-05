La Roma nelle mani di Gasp

Presente e futuro si incrociano in una manciata di giorni che valgono una stagione intera. Con la Champions League ancora in ballo e la panchina del dopo-Ranieri da affidare, in casa Roma torna prepotentemente d’attualità il nome di Gian Piero Gasperini.

Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, il tecnico dell’Atalanta, prossimo avversario dei giallorossi in campionato in una sfida che può essere decisiva, non è mai uscito dai radar di Dan Friedkin, che lo considera uno dei candidati principali alla guida della squadra per il nuovo corso.

Già oltre un mese fa, in occasione di un evento al Coni, Gasperini aveva lasciato una porta socchiusa: “La Roma è come la Nazionale, piace a tutti. Ma non è questo il momento di parlarne”. Dichiarazione che aveva alimentato i rumors, subito stoppati pubblicamente da Claudio Ranieri con un secco: “Non sarà Gasperini l’allenatore della Roma”. Ma in quel momento Sir Claudio non poteva certo dire altro.

Ora però i tempi stanno cambiando. Il Corsport rivela che dalla prossima settimana i colloqui tra le parti riprenderanno. Gasperini ha dato disponibilità a trattare, segnale che la pista è tutt’altro che tramontata. Il tecnico, legato all’Atalanta da un contratto fino al 2025, potrebbe essere attratto dalla sfida capitolina, dopo anni ad alti livelli in nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport