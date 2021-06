La Roma non molla Isak: sfida Barcellona, Borussia e Arsenal per l’attaccante svedese

AS ROMA NEWS – Poco gettonato dai quotidiani, il nome di Alexander Isak sembra invece non essere sparito dai radar di Tiago Pinto, a caccia di un attaccante per la Roma del prossimo anno.

Stando a quanto riferisce il portale spagnolo di AS, il club giallorosso sarebbe in corsa per il centravanti svedese della Real Sociedad: la Roma contende il centravanti di 192 centimetri a Borussia Dortmund, Barcellona e Arsenal.

Alexander Isak, 22 anni, è uno degli attaccanti più promettenti del calcio europeo. Con la maglia della Real Sociedad quest’anno ha totalizzato in campionato 34 presenze e 17 gol.

Si tratta di un centravanti moderno, e nonostante l’altezza è dotato di una grande velocità in progressione, e di uno spiccato fiuto del gol. Il giocatore ha una clausola rescissoria fissata a 70 milioni, ma per 30 milioni, assicura AS, potrebbe partire.

