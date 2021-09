La Roma passa all’attacco: pronto un dossier arbitri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma prepara un dossier arbitri. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (D. D’Ubaldo). La protesta non si placa dopo i torti subiti e la società giallorossa appoggerà la posizione di Mourinho.

Nelle ultime due partite ci sono stati molti episodi che hanno fatto discutere e penalizzato la squadra. Nel turno infrasettimanale il rosso a Pellegrini, che ha dovuto saltare il derby e la sua assenza è stata pesantissima.

Contro la Lazio sta facendo molto rumore il rigore non fischiato a Zaniolo: dalle sequenze filmate che la società ha messo agli atti si evidenzia che non è fuorigioco, come invece sosteneva Guida nel labiale ad El Shaarawy.

Non solo: Mourinho ha protestato vivacemente per la mancata espulsione di Leiva per doppio giallo: l’intervento era molto simile a quello di Pellegrini. Tiago Pinto ha mostrato la costernazione della Roma a Rapuano e a Guida a fine partita. E ora i giallorossi preparano un dossier da presentare all’Aia.