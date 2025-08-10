La Roma pensa a McKennie: sondaggio con la Juve, giocatore pronto a salutare

Weston McKennie entra nei radar della Roma. Il centrocampista statunitense, 26 anni, è il profilo che Gasperini considera apprezza per dare più soluzioni al centrocampo giallorosso.

Alla Juventus non è incedibile e il calciatore, pur dichiarando di voler restare, sta valutando eventuali proposte e non resterebbe insensibile davanti a quella giallorossa. Il contratto scade nel 2026, il dialogo per il rinnovo si è fermato e l’ipotesi addio è concreta. La Roma ha chiesto informazioni, senza ancora formulare un’offerta. Occhio però alla concorrenza: Bundesliga, Premier e Super Lig lo seguono da vicino.

McKennie è il classico jolly da centrocampo. Dinamico, fisico, capace di giocare mezzala, esterno o anche trequartista di inserimento. Corre, pressa, strappa palla al piede e si butta in area con tempi perfetti. Forte di testa, abituato a ritmi alti, è il tipo di giocatore che può interpretare più ruoli nello scacchiere di Gasperini senza perdere efficacia.

Fonti: Corriere della Sera / Tuttosport