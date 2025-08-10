La Roma pensa a McKennie: sondaggio con la Juve, giocatore pronto a salutare

Weston McKennie entra nei radar della Roma. Il centrocampista statunitense, 26 anni, è il profilo che Gasperini considera apprezza per dare più soluzioni al centrocampo giallorosso.
Alla Juventus non è incedibile e il calciatore, pur dichiarando di voler restare, sta valutando eventuali proposte e non resterebbe insensibile davanti a quella giallorossa. Il contratto scade nel 2026, il dialogo per il rinnovo si è fermato e l’ipotesi addio è concreta. La Roma ha chiesto informazioni, senza ancora formulare un’offerta. Occhio però alla concorrenza: Bundesliga, Premier e Super Lig lo seguono da vicino.
McKennie è il classico jolly da centrocampo. Dinamico, fisico, capace di giocare mezzala, esterno o anche trequartista di inserimento. Corre, pressa, strappa palla al piede e si butta in area con tempi perfetti. Forte di testa, abituato a ritmi alti, è il tipo di giocatore che può interpretare più ruoli nello scacchiere di Gasperini senza perdere efficacia.
Fonti: Corriere della Sera / Tuttosport
tra i tanti nomi usciti sarebbe un ottimo acquisto
Concordo
non so quanto prenda e chieda di stipendio..
giusto per capire se sarebbe un acquisto economicamente sostenibile ( visto da dove proviene ) ma nel NS centrocampo ci starebbe benissimo
Ce lo vogliono mollare a tutti i costi🤣
il problema è: cosa ti aggiunge da un punto di vista qualitativo?
aggiunge.molto dal punto di vista dinamico ti fa respirare Kone é.un primo cambio affidabile o un titolare quando serve e la qualità non scende … ed é pure uno che si sa inserire e segnare
A me piace molto
Da prendere senza se e senza ma !!!
a me non dispiacerebbe, ma la rube non c’è lo darà mica gratis.
ovviamente, articolo scritto da Tuttosport. A noi servono due attaccanti, uno di fascia sinistra, più dribblomane, l’altro centravanti. poi il resto
Buon giocatore, vicino a Kone’ è tanta roba, costa poco e potrebbe rientrare nello scambio con Lorenzo.
Non è veloce e non segna manco a carci, però ha ottima visione di gioco e trotta come Varenne, instancabile.
Se il prezzo è buono da prendere assolutamente!
Basta che non abbia problemi, di solito la Juve ci cede sempre giocatori non al meglio fisicamente. Da controllare bene!
