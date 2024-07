La Roma riparte: oggi tutti a Trigoria, domani via alle doppie sedute. Sangarè l’unica novità, si rivedono Solbakken e Shomurodov

NOTIZIE ROMA CALCIO – Le vacanze sono finite, si torna in campo. Tutti i calciatori che non hanno giocato con le nazionali si ritroveranno a Trigoria già da oggi.

De Rossi ha deciso di anticipare di un giorno l’inizio del ritiro, con la squadra che varcherà questo pomeriggio alle 17 i cancelli del Fulvio Bernardini per ritrovarsi e passare la notte nel centro sportivo giallorosso ed essere pronti da domani a cominciare gli allenamenti: spazio alle doppie sedute, con palestra e lavoro fisico al mattino, tattica e parte atletica nel pomeriggio.

Tanti gli assenti per via degli Europei e della Copa America. De Rossi oggi però potrà riabbracciare Svilar, Angelino, Dybala (tornato ieri, in queste ore la conoscenza con Ghisolfi), Ndicka, Baldanzi, Smalling, Karsdorp, Abraham, Bove, Boer, Aouar, Solbakken, Darboe, Kumbulla, e Shomurodov. Nessun nuovo acquisto ad eccezione del giovane Sangaré, ma molto presto potrebbe raggiungere il gruppo il francese Le Fee.

Assenti invece i nazionali Pellegrini, El Shaarawy, Mancini, Cristante, Paredes, Celik e Zalewski (il polacco però si sta già allenando da solo e potrebbe rientrare prima). Saranno aggregati in prima squadra alcuni giovani come Pisilli, Pagano, Joao Costa, Mannini, Oliveras, Almaviva, Cama, Nardin, Di Nunzio e Coletta. Primo test a Trigoria il 17 contro il Latina.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo

