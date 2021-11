La Roma si arrende al Milan e a Maresca

AS ROMA NEWS – L‘incubo scontri diretti non ha fine. La Roma perde ancora, battuta da un Milan che non ne vuole sapere di fermarsi e resta in vetta in compagnia del Napoli.

I giallorossi partono bene e creano qualche pericolo con un paio di conclusioni di Pellegrini dal limite, ma il Milan è altrettanto insidioso e a metà del primo tempo passa: segna Ibrahmovic con una sassata su punizione, battendo un disattento Rui Patricio (barriera sistemata male) sul suo palo.

La Roma è scossa e fatica a rendersi pericolosa, il Milan invece prende ancora più fiducia e tiene il campo in scioltezza. Nella ripresa Mou cambia e tenta ancora di giocarsi la carta Felix: il giovane non sfigura, ma stavolta la mossa non cambia l’inerzia del match.

I giallorossi mostrano la solita carenza in fase offensiva: Mkhitaryan resta negli spogliatoi dopo un deludente primo tempo, Zaniolo gioca per conto suo e Abraham è un autentico fantasma. L’unico a dannarsi l’anima è Pellegrini, ma da solo è dura anche per lui. E così il Milan raddoppia: Ibrahimovic viene steso in area da Ibanez, Maresca (disastroso) assegna il rigore senza pensarci un attimo.

Il VAR non è convinto e lo richiama al video, ma il fischietto di Napoli non cambia idea nonostante si veda chiaramente l’intervento sul pallone del difensore brasiliano. Kessié dal dischetto non sbaglia. Per la Roma diventa durissima, ma l’espulsione di Theo riaccende le speranze. Mou getta dentro tutte le punte, i giallorossi assediano l’area rossonera ma vanno in gol solo con El Shaarawy nel recupero. Troppo tardi.

La Roma esce sconfitta da una partita contestatissima: il Milan non ruba nulla, giocando meglio dei giallorossi, ma la direzione di Maresca (che nega anche un rigore evidente a Pellegrini per fallo di Kjaer) incide pesantemente sullo svolgimento della gara. Mou è furioso e a fine partita non parla per evitare squalifiche.

Ma anche il tecnico non è esente da colpe: i cambi non convincono, così come il gioco della squadra. La Roma è troppo asfittica in attacco, e la squadra continua a non vincere (nel migliore dei casi) tutti gli scontri diretti che il calendario propone. E questo dato è allarmante e non può essere casuale.

Giallorossi.net – A. Fiorini