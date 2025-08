La Roma si lancia su Nene

Il Manchester City continua a fare muro per Echeverry. Guardiola non vorrebbe lasciar partire l’argentino in direzione Roma alle condizioni dei giallorossi, e cioè in prestito con diritto di riscatto. Per questo il club inglese spinge il suo talento ad accettare la corte del Girona, club satellite pronto a prenderlo a titolo temporaneo.

L’affare è bloccato, perchè Echeverri non è convinto di accettare la destinazione spagnola preferendo nettamente un club che gli permetta di giocare le coppe europee, Champions o Europa League. Massara spera di sfruttare la volontà del calciatore per portare l’accordo dalle sue condizioni, ma non può rischiare un’altra telenovela infinita.

Per questo il ds sta puntando un altro giovane talento: si tratta di Nene Dorgeles, 22 anni, ala sinistra maliana del Salisburgo. Il giocatore africano rispecchia in pieno le caratteristiche cercate da Gasperini: giovane, rapido, dotato di un ottimo dribbling e di una certa confidenza col gol.

Lo scorso anno l’attaccante esterno di piede destro ha realizzato 13 gol e 8 assist nel campionato austriaco. Dopo la sua ottima annata la quotazione del suo cartellino si è impennata superando i 10 milioni di euro, arrivando a toccare i 20. Nessun problema anche per lo stipendio del calciatore, alla portata delle casse dei giallorossi. Il profilo stuzzica Massara, che comincia a muoversi verso questa direzione. E se l’affare Echeverri non dovesse sbloccarsi, il profilo di Nene diventerebbe caldissimo.

Fonte: Corriere dello Sport