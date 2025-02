La Roma si tiene Paredes e Shomurodov. Ranieri resta senza il centravanti richiesto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ranieri ha deciso: si tiene Shomurodov, Soulè e Paredes. E forse anche Celik. A poche ore dal gong che segnerà la fine del mercato invernale, l’allenatore/dirigente non può dirsi soddisfatto di quanto la Roma gli ha messo a disposizione dopo le cessioni di Le Fee, Hermoso e Zalewski.

Per il momento infatti Ranieri ha avuto solo Devyne Rensch come rinforzo per una rosa che resta deficitaria in diversi reparti. A sinistra Angelino resta l’unico terzino mancino a disposizione (Dahl, fra l’altro, spinge per andare via: Benfica e Besiktas lo vogliono), a centrocampo l’addio di Le Fee non è stato compensato da alcun rinforzo, mentre in attacco il tecnico sperava in un acquisto che gli permettesse di far rifiatare Dovbyk.

Ranieri aveva fatto due nomi per quel ruolo: il primo era Lorenzo Lucca dell’Udinese, ma si sarebbe accontentato anche di Mikautadze del Lione. Affari però troppo esosi per le casse del club capitolino: per il georgiano i francesi chiedevano 30 milioni, i friulani si sarebbero accontentati di qualche milione in meno per Lucca, ma la valutazione spaventa comunque la Roma. Che dunque rimanda all’estate ogni discorso per il nuovo attaccante.

Resta a Trigoria Leandro Paredes, che aveva sperato in un ritorno in patria fin da questa sessione di mercato: gli incastri con il Boca non si sono verificati e tutto è stato posticipato a giugno. Sorride Ranieri, che temeva di perdere un pilastro della sua formazione ideale. Stessa sorte per Soulè, finito nel mirino di diversi club, sia italiani che esteri: Ranieri ci conta e non ha aperto alla cessione. Resta da capire se farà lo stesso anche con Celik: il Fulham è pronto a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto. Anche stavolta l’ultima parola spetterà al tecnico.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica