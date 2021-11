La Roma Special non c’è più: il piccolo Venezia manda in crisi Mou

AS ROMA NEWS – Dopo gli otto gol incassati dal Bodo, arrivano i tre subiti dal modestissimo Venezia. Un’altra umiliazione pesante da digerire per il popolo romanista, deluso e affranto per una stagione partita sotto ai migliori auspici e che invece sembra destinata a trascinarsi come le precedenti: senza particolari sogni di gloria.

Il Venezia passa subito avanti con Caldara, ma la Roma avrebbe l’occasione di pareggiare immediatamente: fallo netto su Abraham in area di rigore su cui Aureliano non può far finta di nulla. Ci pensa però il Var a cancellare il penalty per una millimetrica posizione di offside precedente di Pellegrini.

La Roma con le due punte in campo però appare molto più pericolosa e prima dell’intervallo arriva l’uno-due del tandem Eldor-Tammy che sembra dare una svolta decisiva al match. Nella ripresa però la squadra giallorossa si specchia troppo nella propria superiorità e fallisce una serie di possibili occasioni da gol sbagliando continuamente l’ultimo passaggio, un brutto vizio già visto con Fonseca.

E così l’arbitro Aureliano (disastroso) pensa bene di rimettere in partita i veneti, assegnando un rigore che non esiste. Aramu dal dischetto non sbaglia, e la partita cambia completamente volto. La Roma si innervosisce e si getta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, esponendosi al contropiede di Okerenke che tutto solo davanti a Rui Patricio non sbaglia.

A quel punto Mou va in confusione e comincia a inserire tutte le punte a disposizione, stravolgendo il senso tattico della squadra. E lì la partita finisce: la squadra infatti si riversa in attacco alla cieca, con calciatori fuori ruolo e giocandosela tutta su mischioni casuali in area che non danno i frutti sperati. Poco comprensibile poi la scelta di puntare su giocatori che mai sono riusciti a fare la differenza (leggi Carles Perez) o ragazzini alle prime armi come Zalewski (che sbaglierà una serie irritante di facili cross).

A fine partite l’allenatore punta il dito contro gli errori tecnici di questo o quel giocatore, e lo fa a ragion veduta dato che la Roma è una delle squadre che meno sa sfruttare le occasioni in superiorità numerica, sbagliando quasi sempre l’ultima decisione. Stavolta però manca del tutto l’autocritica: mai come oggi infatti la sconfitta di Venezia è anche colpa di un allenatore che non sembra sapere che pesci pigliare quando le cose si mettono male.

La Roma non avrà la rosa migliore del campionato, ma non è nemmeno una squadra così scarsa da giustificare certe batoste e una media punti molto modesta (la peggiore degli ultimi sette allenatori). Il materiale a disposizione oggi più era che adeguato a battere Venezia e arbitro. E se si arriva addirittura a rimpiangere le cessioni di Juan Jesus, regalato al Napoli, e Bruno Peres, finito in Turchia (“Ci sarebbero stati utili“, le parole di Mou a fine partita), significa che in questa Roma c’è davvero tanto da migliorare.

Giallorossi.net – A. Fiorini