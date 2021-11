La Roma sta con Mou, i Friedkin pronti ad accontentarlo sul mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho non è in discussione. I Friedkin, dopo averlo ingaggiato qualche mese fa, non si sognano nemmeno di pensare a un altro progetto tecnico, sconfessando una scelta fatta con convinzione.

La Roma è un club da rifondare, sia nella gestione dei conti che nella rosa. Sono anni che non si vince, e per questo i texani hanno deciso di affidarsi a uno specialista in questo settore. Ma il mantra fin dall’inizio è sempre stato lo stesso: serve tempo. Ma anche rinforzi che permettano alla squadra di crescere nel corso delle prossime sessioni di mercato.

A Mourinho questa rosa non piace, non se la sente sua, ha bisogno di diversi ritocchi in più zone del campo. Lo Special One ha sempre puntato sulla fisicità, sulla personalità e l’esperienza degli interpreti, e ora si ritrova con un gruppo sprovvisto in gran parte di queste caratteristiche.

A gennaio si aspetta almeno due, se non tre acquisti. Da Trigoria continuano a ripetere che servirà prima vendere (Mayoral, Villar e Diawara i giocatori in partenza, da valutare anche Kumbulla), ma l’intenzione dei Friedkin è quella di accontentare il proprio allenatore.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero