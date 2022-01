La Roma vende Ciervo: l’attaccante passa al Sassuolo a titolo definitivo

AS ROMA NEWS – Il giovane e promettente attaccante giallorosso Riccardo Ciervo, attualmente in prestito alla Sampdoria, passa al Sassuolo a titolo definitivo.

Lo riferisce in questi minuti l’emittente satellitare Sky Sport. Non è la prima volta che il Sassuolo acquista giovani dal vivaio giallorosso: l’ultimo in ordine temporale è Davide Frattesi, che in neroverde si è consacrato.

L’affare che porterà Ciervo al Sassuolo è ai dettagli. Restano da chiarire le cifre e se la Roma manterrà un diritto di riacquisto per non perdere il controllo su un calciatore molto promettente.

