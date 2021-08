La Roma vira su Koopmeiners e Douglas Luiz

AS ROMA NEWS – Dopo oltre due mesi di tira e molla, la Roma abbandona definitivamente la pista Xhaka. Lo svizzero ha deciso: resterà all’Arsenal dopo che il corteggiamento della Roma, che lui aveva ricambiato con ammiccamenti in direzione di Mourinho, non si è concluso con l’atteso matrimonio.

E ora Tiago Pinto deve trovare, e in fretta, un nuovo centrocampista da regalare al suo allenatore. Stando a quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), il gm ha virato con decisione su Teun Koopmeiners, centrocampista tuttofare dell‘AZ Alkmaar.

Il prezzo richiesto dagli olandesi è di 20 milioni, cifra che la Roma sarebbe orientata a spendere per un calciatore di 23 anni, un investimento dunque che sarebbe ammortizzabile decisamente meglio nel tempo a differenza di Xhaka, che di anni ne stava per compiere 29.

L’altro nome che piace a Pinto è Douglas Luiz, anche lui 23enne, mediano brasiliano dell’Aston Villa in scadenza di contratto nel 2023. Il prezzo richiesto però è più alto, sui 30-35 milioni di euro. La Roma preferirebbe un calciatore di questo tipo a Delaney, altro nome sul taccuino di Pinto, che di anni però ne ha 29 e che quindi sembra stuzzicare di meno i dirigenti giallorossi.

Fonte: Gazzetta dello Sport