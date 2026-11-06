LA SFURIATA | Spalletti perde la testa con Cabal: “Ti do un cazzotto!”. E ai tempi della Roma successe con Dacourt… VIDEO

La Juventus vince, ma Luciano Spalletti perde le staffe. Nel finale della sfida di Europa League sul campo dell’AZ Alkmaar, conquistata dai bianconeri per 2-1, il tecnico toscano si è reso protagonista di una durissima sfuriata contro Juan Cabal, colpevole di una grave disattenzione difensiva.

Dopo il gol di Meerdink, che aveva riaperto una partita apparentemente chiusa, il difensore colombiano ha rischiato di compromettere ulteriormente il risultato perdendo la marcatura nell’azione del possibile 2-2, poi annullato per fuorigioco. Spalletti è andato su tutte le furie, affrontando Cabal faccia a faccia. Le telecamere hanno immortalato il tecnico con il volto contratto mentre, secondo il labiale riportato dal Corriere dello Sport, gli urlava: “Ti do un cazzotto, capito? Capito?”. Nel dopopartita Spalletti ha spiegato la propria irritazione per le esitazioni difensive: “Le decisioni non prese sono peggiori di quelle sbagliate”, ha dichiarato, sottolineando quanto certi tentennamenti possano costare caro.

Una scena che ai tifosi romanisti di lunga memoria potrebbe ricordare un episodio molto simile. Il 26 ottobre 2005, dopo una prestigiosa vittoria per 3-2 della Roma sul campo dell’Inter, Spalletti se la prese platealmente con Olivier Dacourt, entrato dalla panchina al 78′. Anche allora i giallorossi, avanti 3-0 grazie a Montella e alla doppietta di Totti, avevano rischiato di farsi rimontare nel finale.

Fu proprio il centrocampista francese, molti anni dopo, a ricordare l’accaduto: “Spalletti ha il suo carattere, a volte esagera. Anche nei miei confronti una volta a San Siro fece una scenata alla fine di una partita”. Dacourt raccontò di aver chiesto il giorno successivo al tecnico maggiore rispetto, sostenendo che certe sfuriate andrebbero fatte nello spogliatoio e non pubblicamente davanti a tutti.

Ventuno anni dopo, il carattere vulcanico di Spalletti non sembra essere cambiato. Allora Dacourt, oggi Cabal: due vittorie in trasferta, due finali vissuti col rischio di buttare via tutto e due giocatori finiti nel mirino del loro allenatore. Perché con Luciano, evidentemente, nemmeno vincere mette al riparo da una bella strigliata.

Giallorossi.net | G. Pinoli