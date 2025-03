La Stampa: “La Roma ha scelto Allegri, decisivo il ruolo di Ranieri. Il tecnico ha avuto le garanzie richieste”

AS ROMA NOTIZIE – Il rebus è risolto: la Roma ha scelto il suo allenatore. Secondo il portale on line de La Stampa, Massimiliano Allegri è il prescelto per guidare i giallorossi nella prossima stagione. Un nome che mette fine a settimane di speculazioni e ipotesi più o meno concrete.

L’ultimo segnale è arrivato da Claudio Ranieri, che ha escluso Gian Piero Gasperini dalla corsa alla panchina romanista. Ma la decisione, racconta il quotidiano torinese, era già maturata da tempo a Trigoria. Il profilo ideale per la società rispondeva a requisiti precisi: esperienza, carisma, capacità di gestire uno spogliatoio complesso e una piazza passionale come quella romanista. E soprattutto, un tecnico abituato a vincere, ma anche pronto a rilanciarsi.

Tanti i nomi circolati – da Guardiola a Montella, passando per Italiano e Pioli – ma nessuno, a quanto pare, mai davvero in prima fila. Allegri ha preso tempo, ha chiesto garanzie tecniche e le ha ottenute. Decisivo, secondo La Stampa, il ruolo di Ranieri, che ha speso parole importanti per il tecnico livornese. Ora, salvo sorprese dell’ultimo minuto, la Roma ha il suo uomo.

Fonte: La Stampa.it