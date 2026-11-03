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LA TRAGEDIA | Calcio sotto shock: De Miguel muore a 30 anni dopo un terribile scontro in campo

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Una tragedia sconvolge il calcio spagnolo. Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife di appena 30 anni, è morto questa mattina in seguito alle gravissime conseguenze dello scontro di gioco avvenuto ieri durante la partita contro l’Andorra, valida per la Segunda División spagnola.

Il dramma si è consumato nei minuti di recupero, quando De Miguel, lanciato verso la porta avversaria, è stato colpito violentemente al petto dal portiere Jesús Owono, uscito dalla propria area per contendere il pallone. L’attaccante ha perso conoscenza poco dopo l’impatto ed è andato in arresto cardiaco. Immediato l’intervento dei sanitari, che sono riusciti a rianimarlo prima del trasferimento all’ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La partita è stata sospesa sul risultato di 2-2, mentre il portiere dell’Andorra è stato espulso per il grave intervento. Inizialmente le condizioni di De Miguel erano state definite stabili, pur nella loro gravità. Durante la notte, però, il quadro neurologico è peggiorato drasticamente, fino alla tragica notizia del decesso arrivata questa mattina.

Il Tenerife ha espresso il proprio profondo dolore per la scomparsa del calciatore, stringendosi attorno alla sua famiglia. Jesús de Miguel aveva compiuto 30 anni lo scorso settembre.
FONTI: Reuters, EFE, CD Tenerife

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2 Commenti

  2. Il portiere dovrebbe essere incarcerato, andare a fare un entrata in corsa a ginocchio alto a 50 metri dalla propria porta e’ tentato omicidio. Che tristezza 🙁

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