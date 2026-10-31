LA TRAPPOLA | Roma, dolcetto o scherzetto? A Udine una sfida da brividi

Un’occasione da non perdere nella notte di Halloween, ma anche una trappola da evitare. La Roma di Gian Piero Gasperini fa tappa a Udine oggi alle 18, nel pieno di un tour de force che martedì la porterà a Manchester per la Champions League. Di fronte troverà un’Udinese in piena crisi, ma proprio per questo potenzialmente pericolosa. I friulani hanno raccolto appena cinque punti nelle prime nove giornate, il peggior avvio del club nell’era dei tre punti a vittoria, e la panchina di Kosta Runjaic comincia a scottare. Una situazione che sulla carta rende i giallorossi nettamente favoriti, ma che impone di non sottovalutare un avversario con disperato bisogno di risultati.

La Roma ha una possibilità importante per accorciare sulle prime della classe. Inter e Lazio guidano il campionato con quattro punti di vantaggio sui giallorossi e stasera è in programma anche il derby di Milano. Vincere a Udine significherebbe mettere pressione alle rivali e proseguire una marcia che, almeno in Serie A, non ha ancora conosciuto sconfitte. Ma per riuscirci servirà una Roma diversa da quella vista a tratti contro il Cagliari, quando la stanchezza e qualche disattenzione difensiva hanno rischiato di compromettere una vittoria poi conquistata grazie alle giocate di Lulli e Mora.

I numeri dell’Udinese sono impietosi, soprattutto al Bluenergy Stadium: un solo punto conquistato in cinque gare casalinghe, appena due reti segnate e nove subite. Mercoledì lo 0-0 contro il Parma ha almeno interrotto una serie di sei sconfitte consecutive. Ma la squadra di Runjaic conserva armi che possono creare problemi alla Roma, a cominciare dalla fisicità, dall’intensità nei duelli e dalla capacità di sfruttare le seconde palle. E il precedente dell’ultimo confronto in Friuli, vinto 1-0 dai bianconeri con un gol di Ekkelenkamp, è un avvertimento che Gasperini conosce bene.

Il tecnico dovrà fare ancora a meno di Svilar, Dybala, Koné e Pellegrini, ma è pronto a cambiare nuovamente qualche interprete per distribuire le energie. Gollini sarà confermato tra i pali, mentre in difesa scalpitano Ghilardi, Balerdi ed Hermoso. A centrocampo possibile riposo per De Roon, con Cristante e Pisilli favoriti, mentre davanti Mora punta a una maglia da titolare accanto a Soulé, alle spalle di Malen. La tentazione di preservare qualcuno in vista dell’Old Trafford esiste, ma Gasperini sa bene che non può permettersi di sacrificare punti in campionato pensando all’Europa.

A sostenere la Roma ci saranno anche circa cinquemila tifosi giallorossi, pronti a trasformare la trasferta in Friuli in un’altra prova di affetto per la squadra. E proprio nelle partite come questa si misura la maturità di una formazione che vuole restare stabilmente nelle zone altissime della classifica. Contro le grandi le motivazioni arrivano quasi da sole, mentre contro chi lotta nelle retrovie servono concentrazione, pazienza e capacità di imporsi anche quando le energie cominciano a scarseggiare. Manchester può aspettare. Prima c’è Udine, e la Roma non può permettersi di lasciarsi sfuggire un’occasione così importante.

FONTI: Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero