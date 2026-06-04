L’altra fascia: Friedkin conquistati da Alajbegovic, Gasp non molla Tzolis e Tel

Se Mason Greenwood è il grande sogno per la corsia destra, la Roma sta lavorando con altrettanta attenzione anche sul lato opposto del fronte offensivo. Per Gian Piero Gasperini il mercato degli esterni rappresenta la priorità assoluta e, accanto al possibile colpo inglese, il tecnico ha chiesto un rinforzo di alto livello anche sulla fascia sinistra.

È proprio lì che, secondo le valutazioni interne di Trigoria, è mancato qualcosa nella scorsa stagione. Per questo motivo il club è intenzionato a investire risorse importanti per completare un reparto che dovrà sostenere il ritorno in Champions League e garantire maggiore qualità negli ultimi trenta metri. Sul lato destro il piano è chiaro: Greenwood resta la prima scelta e potrebbe raccogliere anche l’eventuale eredità di Matias Soulé. L’argentino continua infatti ad avere estimatori in Premier League, con Aston Villa e Bournemouth che seguono da vicino la situazione del numero 18 giallorosso.

Per la fascia sinistra, invece, il ventaglio di nomi è più ampio. Tra i profili maggiormente graditi a Gasperini c’è Antonio Nusa, talento del Lipsia che da tempo viene considerato uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Nella lista continua a occupare una posizione importante anche Christos Tzolis, esterno offensivo greco del Club Brugge che la Roma aveva seguito con attenzione già la scorsa estate e che continua a raccogliere consensi all’interno dell’area tecnica giallorossa.

Un altro nome che non è mai uscito dai radar è quello di Mathys Tel. L’attaccante francese del Tottenham piace per caratteristiche, età e margini di crescita e resta uno dei profili monitorati con maggiore interesse per rinforzare il reparto offensivo. Chi invece sembra aver perso leggermente terreno è Crysencio Summerville. L’olandese continua a piacere, ma negli ultimi giorni le valutazioni della Roma si sono fatte più prudenti. A pesare sarebbero soprattutto alcuni dubbi legati alla tenuta fisica del giocatore, reduce da problemi muscolari che hanno spinto il club ad approfondire ulteriormente le proprie analisi prima di un eventuale affondo.

Attenzione poi a Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco del Bayer Leverkusen continua a gravitare attorno all’universo Roma dopo essere stato seguito a lungo durante la gestione di Frederic Massara. Secondo il Corriere dello Sport, soprattutto i Friedkin sarebbero particolarmente affascinati dal profilo del classe 2007, che ha già manifestato apertura verso un possibile trasferimento nella Capitale. Proprio Alajbegovic rappresenta perfettamente la filosofia che la proprietà intende portare avanti: da una parte giocatori già pronti per incidere subito ad alto livello, come Greenwood; dall’altra giovani talenti dal grande potenziale, capaci di diventare un patrimonio tecnico ed economico per il futuro del club.

La strategia è tracciata. La Roma vuole regalare a Gasperini due esterni di spessore e costruire un reparto offensivo in grado di alzare il livello della squadra. Greenwood resta il primo nome sulla lista, ma la corsa per la fascia sinistra è appena entrata nel vivo.

Fonti: Il Tempo, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport