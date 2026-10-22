L’ANNUNCIO | Napoli-Roma gratis su DAZN: il big match sarà visibile anche ai non abbonati

Napoli-Roma sarà trasmessa gratuitamente su DAZN. Il big match dell’ottava giornata di Serie A, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona, sarà visibile anche dagli utenti che non hanno un abbonamento attivo alla piattaforma.

A due anni dalla prima partita di Serie A proposta gratuitamente in diretta streaming, DAZN rinnova l’iniziativa scegliendo proprio Napoli-Roma come primo match in chiaro della stagione 2026/27. La gara rientra tra le cinque partite di Serie A che la piattaforma può rendere disponibili gratuitamente nel corso della stagione.

Per accedere alla diretta non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Basterà registrarsi gratuitamente su DAZN tramite desktop, smartphone oppure Smart TV e accedere alla sezione dedicata “FreeZone Days”. La visione comprenderà anche il pre e il postpartita.

Da desktop o mobile sarà sufficiente collegarsi alla homepage di DAZN, selezionare “Registrati Gratis” nella sezione FreeZone Days, inserire il proprio indirizzo e-mail e completare la creazione dell’account. Da Smart TV, invece, sarà possibile aprire l’app DAZN, entrare nella sezione FreeZone Days e completare la registrazione attraverso il QR Code mostrato sullo schermo. Qualora il televisore non supportasse questa modalità, la registrazione potrà essere effettuata da desktop o smartphone.

DAZN consiglia agli utenti interessati di registrarsi con anticipo, aggiornare l’app e collegarsi alla diretta il prima possibile. L’accesso gratuito alla partita sarà infatti consentito fino a un massimo di circa due milioni di utenti senza abbonamento.

Napoli-Roma sarà quindi visibile sabato 24 ottobre alle ore 18, in esclusiva su DAZN ma gratuitamente anche per i non abbonati previa registrazione alla piattaforma.

FONTE: DAZN