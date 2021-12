L’Atalanta chiude per Boga: affare da 22 milioni, domani le visite mediche

ALTRE NOTIZIE – Colpo dell’Atalanta che chiude col Sassuolo per Jeremie Boga, attaccante ivoriano ex Chelsea.

Affare fatto per una cifra intorno ai 22 milioni di euro. Domani il velocissimo esterno sinistro effettuerà le visite mediche coi nerazzurri.

Un rinforzo importante per Gasperini, che può già contare su un nutrito numero di attaccanti. L’Atalanta fa sul serio e investe pesantemente sul mercato di gennaio.

I bergamaschi, che hanno rallentato in campionato nelle ultime due giornate, puntano su un Boga in più per puntare dritto a un posto in Champions.