L’Atalanta vince in rimonta sul Napoli: corsa Champions apertissima

Vittoria pesante dell’Atalanta sul Napoli nello scontro di questo pomeriggio che riapre tutti i giochi in una corsa Champions davvero avvincente.
Partita che si apre con il vantaggio degli ospiti grazie a un colpo di testa di Beukema. Nella ripresa però i cambi di Palladino sono decisivi: Pasalic trova la rete del pari, poi è Samardzic su cross di Bernasconi a mettere i bergamaschi davanti.
Inutile il forcing finale degli azzurri: l’Atalanta di Palladino si porta a casa i tre punti e spera ancora in un posto Champions salendo a quota 45 punti. Il Napoli resta fermo a 50, e ora deve guardarsi alle spalle.
Giallorossi.net – G. Pinoli
I due punti buttati con il Napoli spero di non rimpiangerli a fine stagione come al solito. Alisson Santos sembrava Ronaldo prime
Alla fine del match inizia il solito pulcunellesco piagnisteo contiano e della ciurma partenopea. Le solite facce di qiulo!!
Se stasera non si vince rischiamo di essere risucchiati nella bagarre con Juve Atalanta e Como.
Partita da non sbagliare assolutamente.
una occasione come questa non ti capita più! Cremonese e Juve da giocare con il macete tra i denti. 11 leoni, ops scusate, giocano Pellegrini e Cristante, nove leoni, scusatemi. daje Gasp
calma
calma e gesso
pensiamo a noi
Vista la partita: Zalewsky ovviamente è tutto un altro giocatore rispetto all’ultimo visto a Roma. Propositivo, preciso e perfino scaltro all’occorrenza. A volte basta cambiare aria
Poi non capisco chi dice che conte è un top allenatore, l’anno scorso ha vinto il campionato sull’Inter con un solo punto di vantaggio. Il Napoli non aveva altro impegno all’infuori del campionato, invece l’Inter sebbene fosse sulle gambe da settimane e settimane è arrivata quasi alla fine di tutte le competizioni. Altrove recentemente Conte non è che abbia fatto chissà cosa avendo sempre ottimi calciatori. Poi per carità ognuno è libero di vederla come vuole, faccio notare tanto per fare un esempio che anche Paulo Fonseca sta ottenendo buoni risultati.
Infatti Fonseca è un ottimo allenatore secondo me.
secondo me.Fomseca e un ottimo allenatore
Chiffin un disastro. Assurdo dare il rigore al Napoli ma assurdo annullare il 2 a 0 di Gutierrez. Per fortuna l’ Atalanta ha giocato un po’ di partite con juric.
Mannaggia, un pari sarebbe stato meglio… Vabbé, a sto punto cerchiamo di agganciare sto Napoli e vediamo che succede. Anche loro pur se fuori dalle coppe non hanno un calendario facilissimo.
Non dobbiamo sbagliare le prossime 2 partite. 2 vittorie sarebbero importantissime. Tra l’altro la rube prim dovrà, dovrebbe, provare a ribaltare i turchi e, a questo punto glielo auguro pure…
Titolari e basta niente calcoli! se capitano.le ammonizioni pazienza!! vai a 4 punti e.male che vada pareggi.con la juve,i 3 punti stasera
Stasera bisogna assolutamente vincere non esistono altri risultati
Non capisco questo scetticismo, abbiamo adesso veramente una squadra compatta ed efficiente, l’ unica pecca ha delle flessioni che implicano sempre qualcosa, ma non credo che stasera toppiamo, l’ unico problema sarà la formazione e GASP. Troppi diffidati e credo più un arbitraggio da cartellino giallo contro noi per rilanciare i gobbi la prossima partita…
Azz una vera bolgia!
Da quello che sto vedendo nelle ultime settimane le nostre avversarie per la champions non sono Juve e Napoli ma Como e Atalanta. Per me Napoli e Juve resteranno furi dal 4° posto.
Ancora più OCCASIONE !!! Stasera vietatissimo sbagliare, la giornata di campionato è amdata nel verso giusto. Bisogna vincere a tutti i costi.
Juve e Napoli sono crollate, ora bisogna darci dentro e dargli il colpo di grazia… Tuttavia Como è Atalanta al momento mi preoccupano di più,e stanno in piena rimonta… Como in trasferta, Atalanta e Juve in casa, questi scontri ci diranno quale sarà il nostro destino in questo campionato…
partita rubata al Napoli…che peccato…quanto mi dispiace…agghiacciande
Mi chiedo come faccia il t9 a non riconoscere la parola andata in prima battuta ma non avendo modificato mi ha preso amdata con la m che è una parola inesistente nel dizionario italiano eppure incredibilmente questo t9 mezzo analfabeta riesce a farmi fare errori di ortografia.
Uhm, davvero avvincente!
vabbè ormai è amdata 😂
Se vogliamo tornare in CL allora dimostriamo che ce la meritiamo.
FRS
Come ho scritto questa mattina se l’atalanta avesse battuto il Napoli si sarebbero riaperti 2 posti champions. Ora saremo in 5 a giocarci la champions, anche perché fino alle fine ci saranno anche il Como e l’atalanta e questo porterà a sconti diretti in cui tutte perderanno punti. Oggi un solo risultato: 1. Questo ci permetterebbe di allungare sulle tre inseguitrici e appaiare il Napoli.
sta notte una bolgia allo stadio e vincere.
speriamo di non essere la solita Roma sciupa-occasioni. Gasp fa’ il miracolo 🙏!
