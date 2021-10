L’audio di Orsato: “Sul rigore non si dà mai vantaggio”. Ma la regola non esiste…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non esiste uno Juventus-Roma senza polemiche e strascichi sulle decisioni arbitrali, che anche stavolta sono state impattanti sul risultato finale.

Tutta colpa di quel rigore assegnato alla Roma qualche istante prima che Abraham segnasse a porta vuota il gol dell’uno a uno. Orsato lascia tutti a bocca aperta non applicando la regola del vantaggio, tra le proteste dei giocatori giallorossi.

Il Var poi assegnerà il rigore per fallo su Abraham, dato che Mkhitaryan successivamente toccherà la palla con la mano prima dell’assist all’inglese, ma è l’atteggiamento e le spiegazioni date da Orsato che creano il caso.

Lo stesso direttore di gara infatti, ripreso dalle telecamere di DAZN nel sottopassaggio, spiega così la sua scelta a Cristante, che chiedeva giustamente spiegazioni: “Il vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso volete dare la colpa a me perché avete sbagliato il rigore?“.

Peccato però, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera, che quella regola a cui si riferisce Orsato non esista nel regolamento. E allora perchè giustificarsi in quel modo? Può un arbitro di caratura internazionale non conoscere le regole base del gioco? Ancora peggio sarebbe se Orsato avesse deciso di “mentire” pur di giustificare la sua scelta. Resta il fatto che Juventus-Roma è ancora oggi una sfida maledetta. Per i giallorossi, ovviamente.