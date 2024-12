Lazio, Baroni: “Il derby non è una partita, è la partita. Ci teniamo molto, arriveremo preparati”

NOTIZIE AS ROMA – Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato nel post partita di Lazio-Atalanta, gara di campionato giocata sabato sera e conclusa sul punteggio di 1 a 1. Per l’allenatore è stata anche l’occasione per cominciare a parlare della stracittadina di domenica prossima contro la Roma.

“Non è una partita, il derby è la partita“, ha dichiarato Baroni ai giornalisti. “Ora stacchiamo e poi ci arriveremo preparati, sappiamo l’importanza di questa partita per i tifosi e ci teniamo molto“.

Sui calciatori recuperabili per la Roma: “Questo ancora non lo so, dobbiamo vedere nei prossimi giorni. Vediamo se riusciamo a recuperare Pedro, in questo momento come ho detto prima sono ancor più contento dei ragazzi che non hanno paura di niente in queste difficoltà”.

