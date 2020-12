Lazio, è scontro aperto tra Lotito e Inzaghi: possibile l’esonero del tecnico. Ecco cos’è successo

ALTRE NOTIZIE – Crisi aperta in casa Lazio, con Simone Inzaghi e Claudio Lotito ai ferri corti. Anzi, cortissimi. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, a Formello c’è il “gelo di fine anno” con il presidente biancoceleste ormai in rotta con l’allenatore.

“La misura di Lotito è colma”, scrive il quotidiano romano, mentre Inzaghi “non è più felice” di allenare in queste condizioni. Ieri sarebbe andato in scena un confronto molto acceso tra i due, con tanto di ultimatum. Lotito “si è sfogato accusando Simone di scarso rendimento e di una gestione pessima del gruppo”, Inzaghi “si è difeso parlando di infortuni e di un calendario troppo fitto”.

La situazione è tesissima tra i due, tanto che le prossime due partite contro Napoli e Milan saranno decisive per le sorti dell’allenatore sulla panchina della Lazio. Per Il Messaggero dunque esiste la possibilità concreta di un esonero, o comunque di un addio immediato senza neanche aspettare il nuovo anno, in caso di risultati negativi contro due big del nostro campionato.

Anche i tifosi ultimamente hanno qualcosa da rimproverare al mister, dai cambi tardivi all’ostracismo nei confronti di alcuni giocatori e ieri anche Lotito sarebbe sbottato. “Il presidente ha da tempo in mente l’idea di fare una rivoluzione, Simone aspetta e si guarda intorno”, si legge ancora nell’articolo de ‘Il Messaggero’. Inzaghi avrebbe perso entusiasmo, il mercato estivo non ha aiutato e in più c’è da fare i conti con alcuni giocatori scontenti e vogliosi solo di mettersi in mostra in Champions.

