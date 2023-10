Lazio, la Raggi annuncia: “Expo 2030 sulle maglie”. Lotito: “La prima squadra della capitale difende il territorio”

AS ROMA NOTIZIE – La Lazio avrà il logo per sponsorizzare Expo 2030 sulle sue maglie. A darne l’ufficialità, di fatto, è stata Virginia Raggi, ex sindaca di Roma, ora consigliera del Movimento 5 Stelle e, soprattutto, presidente della Commissione speciale per Expo 2030.

“Lotito – ha detto al programma “Giornale Radio Football Club” su Radio Giornale Radio – ha colto la palla al balzo e si è dichiarato disponibile per mettere sulle maglie della Lazio il logo pro Expo 2030. Si sta finalizzando la collaborazione: Sassuolo-Lazio dovrebbe essere il match d’esordio per la nuova divisa”.

E la Roma? L’ex sindaca ha da ridire: “Non si è fatta viva, questo mi fa dubitare della spiegazione che la stessa società diede: se non c’è conflitto, allora perché non possono coesistere entrambi i loghi sulla maglia?”.

Claudio Lotito non si è fatto sfuggire l’occasione per punzecchiare la Roma da una parte ed esaltare il marchio della Lazio dall’altra: “Lo sport deve sicuramente attenzionare i problemi del territorio in cui viene esercitato, vogliamo testimoniare questo”, le parole del patron biancoceleste. “Noi siamo la prima squadra della Capitale ed è giusto che difendiamo gli interessi del nostro territorio e dell’Italia più in generale. È un compito dovuto e deve essere un piacere da parte nostra”.

Fonti: Giornale Radio / Corriere dello Sport