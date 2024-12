Lazio, Lotito: “I romanisti sono molto più legati alla squadra, i laziali hanno la memoria corta”

NOTIZIE AS ROMA – Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine de “L’Aperitivo”, format dell’associazione La Giovane Roma tenutosi presso Studio 26. Tra i vari temi trattati, il patron biancoceleste si è soffermato sul suo rapporto con alcuni romanisti come Franco Sensi, Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Ecco le sue parole: “Un romanista che stimo? Avevo un buon rapporto con Franco Sensi. Al suo funerale mi hanno fatto un applauso i tifosi della Roma. Ho sempre avuto rispetto per le idee degli altri. Attualmente ho un buon rapporto con De Rossi e Totti. Li rispettavo per il loro valore, indipendentemente dalla fede calcistica. Loro hanno sempre avuto il coraggio di riconoscere la nostra forza sul campo quando era il momento, quando la Lazio vinceva. Mi venivano sempre a salutare, questo non lo dimentico. Li stimo come persone anche perché hanno fatto la storia della Roma.

Fughiamo ogni dubbio: la favola per cui io sono romanista nasce dal fatto che mio suocero era comproprietario della Roma con Sensi. Per questo io ogni tanto, da genero, andavo a vedere le partite della Roma. Mio suocero ora viene a vedere tutte le partite della Lazio, è lazialissimo, grazie anche a mio figlio Enrico“.

Il miglior derby vinto? “Il 26 maggio 2013, la coppa che non verrà mai più. È stata una soddisfazione grandissima. Per una settimana a Roma c’era il coprifuoco. Devo dire che i romanisti sono molto legati alla loro squadra. I laziali invece hanno la memoria molto più corta. La Lazio però è nata prima, nel 1900″.

