Lazio, mercato bloccato e Sarri spiazzato: ora il tecnico riflette

Maurizio Sarri è tornato alla Lazio convinto di affrontare un mercato difficile, ma non di trovarsi con le mani legate fino a gennaio. La realtà, invece, è peggiore del previsto: non solo l’indice di liquidità, ma anche l’indebitamento e il costo del lavoro allargato hanno bloccato il club sul mercato in entrata, a meno di un intervento diretto di Lotito.

Il tecnico toscano, che ha accettato con entusiasmo spinto dal legame con la piazza e con la dirigenza, non era al corrente del blocco completo al momento della firma. Il club, secondo quanto trapela, conosceva la situazione già da fine maggio, ma la comunicazione tra le parti sembra essere stata parziale. Le ultime riunioni notturne a Villa San Sebastiano raccontano di una dirigenza alla ricerca di soluzioni d’emergenza.

Sarri si era già messo al lavoro: analisi della rosa, priorità chiare (tre innesti, tra cui un centrocampista offensivo), ma ora deve rivalutare tutto. Restano per ora tutti i big, da Tavares a Castellanos, ma solo perché non si possono sostituire. Il tecnico è deluso e ora valuta il suo futuro sulla panchina biancoceleste, chiedendo chiarezza al suo presidente.

Fonte: Corrieredellosport.it