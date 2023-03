Lazio-Roma, scontri fuori dallo stadio: coinvolti anche i tifosi del West Ham. Ferito un agente

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un poliziotto è rimasto ferito nel pomeriggio di domenica durante l’afflusso di tifosi della Lazio insieme con alcuni tifosi del West Ham – gemellati da sempre con i biancocelesti – attraverso il varco d’accesso in piazzale Lauro de Bosis, allo stadio Olimpico, in occasione del derby Lazio-Roma.

Dalla parte opposta del lungotevere Maresciallo Diaz un gruppo di ultrà romanisti, vicino ad alcuni bar, ha lanciato oggetti e decine di petardi contro i laziali che cercavano di entrare dai tornelli.

Le forze di polizia in assetto antisommossa hanno cercato di interporsi fra romanisti e laziali ma sono stati investiti da un lancio di petardi e bottiglie una delle quali ha ferito un agente che è stato trasportato in ospedale. L’agente, dopo essere stato medicato con alcuni punti di sutura è stato dimesso.

La situazione viene tenuta sotto controllo da polizia e carabinieri – anche con il supporto di un elicottero che sorvola la zona – che hanno formato un cordone di sicurezza attorno allo stadio Olimpico per controllare il pre filtraggio della stracittadina che comincerà alle ore 18.

Fonte: Corriere.it