Lazio-Roma, Villar e Reynolds finiscono in tribuna

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra esclusione pesante per Gonzalo Villar e Bryan Reynolds, che finisce in tribuna anche in occasione del derby.

Sono infatti arrivate le distinte ufficiali della sfida con le panchine delle due squadre a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Roma e i nomi di Villar e Reynolds non figurano in panchina.

Mourinho dunque preferisce portare in panchina altri giovani provenienti dalla Primavera come Bove, Darboe e Zalewski a discapito dei due giocatori arrivati nelle scorse sessioni di calciomercato. Un’altra bocciatura pesante, specie per il centrocampista spagnolo.

Giallorossi.net – A. Fiorini