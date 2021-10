Le curve romane laboratorio della nuova destra

NOTIZIE AS ROMA – Bisogna riconoscerlo, l’avevamo quasi dimenticato. L’effetto straniante di un coro discriminatorio urlato da migliaia di persone, la rabbia e la vergogna per gli ululati a un calciatore di colore, scrive oggi La Repubblica (M. Pinci).

La riduzione delle limitazioni non ha riaperto le porte soltanto ai tifosi, ma anche ai peggiori istinti di cui lo stadio è naturale amplificatore. E in questo contesto, Roma sta diventando l’epicentro del razzismo da stadio. Raccontato in ogni sua declinazione. È il lato oscuro del tifo, che guasta il sapore del ritorno delle famiglie a godersi una partita dal vivo.

Una settimana dopo gli ululati dei romanisti allo juventino Moise Kean a Torino, domenica l’Olimpico ha sentito rimbombare da una curva all’altra cori contro i napoletani, inutile il tentativo della Roma di coprirli alzando la musica del pre partita. E la Procura della Federcalcio ha rilevato anche ululati razzisti verso Osimhen del Napoli.

Qualche giorno prima, la diretta di Lazio-Inter aveva trasferito sulle tv di tutta Italia l’immagine di un tifoso laziale intento a mimare il verso della scimmia contro l’interista Dumfries. Era la sera dei saluti romani con cui il falconiere in servizio per la Lazio, al grido duce duce, assecondava ( e non è un alibi) un gruppo di tifosi che con gestualità identica di quel coro si era fatto promotore.

Sono sempre pochi scemi, è così che si dice. Ma non suoni come un’assoluzione, visto che la massa sembra tollerare in silenzio. Piuttosto, fischia il messaggio dello speaker che invita a piantarla con cori e ululati. La certezza è che da anni le due curve romane sono tra le più permeate dai movimenti di estrema destra: il resto ne è la conseguenza.

Fonte: La Repubblica