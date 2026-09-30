LE DICHIARAZIONI | Friedkin, orgoglio Roma: “Stadio e primo posto, momento straordinario”

Completo e cravatta blu, cuffie alle orecchie, messaggi vocali da inviare. Dan Friedkin è arrivato nella sala congressi di Copenaghen intorno alle nove di mattina, con lo sguardo di chi osserva e ascolta. Ma quando qualcuno ha pronunciato la parola Roma, il tycoon texano si è gonfiato il petto.

L’assemblea generale dei club europei ha regalato alla proprietà giallorossa un palcoscenico insolito ma significativo. Il primo ad abbracciare Friedkin è stato il proprietario del Legia Varsavia, con cui ha parlato del momento della squadra di Gasperini e del rapporto conflittuale tra UEFA e FIFA. Poco dopo si è aggiunta Martina Pavlova dello Sparta Praga: tutti e tre fanno parte del comitato esecutivo dell’unica associazione in cui Dan Friedkin si riconosce davvero.

Tra strette di mano e conversazioni con il sorriso, il proprietario giallorosso non ha nascosto una certa soddisfazione. Come riporta il Corriere dello Sport, ha lasciato trapelare tutto l’entusiasmo del momento: “Tra lo stadio e il primo posto è davvero un grande momento per noi“. Parole che raccontano la consapevolezza di vivere una fase storica per il club: la Roma in cima alla classifica, il nuovo stadio di Pietralata con la prima pietra prevista tra marzo e aprile e la prospettiva di giocarci già nel 2029-30.

Il momento più cinematografico è arrivato con Al-Khelaifi, che ha scherzato con Friedkin fissando già un appuntamento preciso: “Ci vediamo in Champions Dan”, riferendosi alla sfida tra PSG e Roma del 25 novembre. Prima ancora, l’amministratore delegato del Manchester City aveva punzecchiato il proprietario giallorosso con una battuta: “Presidente, vuoi vincere tu quest’anno?“. Risate, strette di mano e la consapevolezza di contare davvero. Per i Friedkin, Copenaghen è stata anche questo.

FONTE: Corriere dello Sport