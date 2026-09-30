LE DICHIARAZIONI | Friedkin, orgoglio Roma: “Stadio e primo posto, momento straordinario”

Completo e cravatta blu, cuffie alle orecchie, messaggi vocali da inviare. Dan Friedkin è arrivato nella sala congressi di Copenaghen intorno alle nove di mattina, con lo sguardo di chi osserva e ascolta. Ma quando qualcuno ha pronunciato la parola Roma, il tycoon texano si è gonfiato il petto.
L’assemblea generale dei club europei ha regalato alla proprietà giallorossa un palcoscenico insolito ma significativo. Il primo ad abbracciare Friedkin è stato il proprietario del Legia Varsavia, con cui ha parlato del momento della squadra di Gasperini e del rapporto conflittuale tra UEFA e FIFA. Poco dopo si è aggiunta Martina Pavlova dello Sparta Praga: tutti e tre fanno parte del comitato esecutivo dell’unica associazione in cui Dan Friedkin si riconosce davvero.
Tra strette di mano e conversazioni con il sorriso, il proprietario giallorosso non ha nascosto una certa soddisfazione. Come riporta il Corriere dello Sport, ha lasciato trapelare tutto l’entusiasmo del momento: “Tra lo stadio e il primo posto è davvero un grande momento per noi“. Parole che raccontano la consapevolezza di vivere una fase storica per il club: la Roma in cima alla classifica, il nuovo stadio di Pietralata con la prima pietra prevista tra marzo e aprile e la prospettiva di giocarci già nel 2029-30.
Il momento più cinematografico è arrivato con Al-Khelaifi, che ha scherzato con Friedkin fissando già un appuntamento preciso: “Ci vediamo in Champions Dan”, riferendosi alla sfida tra PSG e Roma del 25 novembre. Prima ancora, l’amministratore delegato del Manchester City aveva punzecchiato il proprietario giallorosso con una battuta: “Presidente, vuoi vincere tu quest’anno?“. Risate, strette di mano e la consapevolezza di contare davvero. Per i Friedkin, Copenaghen è stata anche questo.
FONTE: Corriere dello Sport
Tutte cose che fanno piacere.
Brava la società, squadra, allenatore e tifosi.
Ho solo un rimprovero da fare a Dan.
Capisco che sei pieno di cose da fare, ma la tua presenza a Roma dovrebbe essere un po’ più continua
007 io non gli rimprovererei la presenza. Siamo stati abituati con i Viola , i Sensi ma erano altri tempi il mondo corre e ieri è” sorpassato” noi con i Friedkin siamo oltre non siamo Lotito, la Roma fa parte di un grande gruppo che guarda più avanti di noi “ tutto e subito”
Daje Presidente!!!
FORZA ROMA
E direi che se lo merita
@gresko :
Lo stadio può garantire soldi che non avevamo (e che non abbiamo mai avuto) prima.
Certo che lo sportivo è la parte più importante ma lo stadio può permetterti di trovare le soluzioni sportive giuste nel prossimo futuro che sia con questa dirigenza o un’altra grazie a dei soldi generati anche dallo stadio.
Dove sono tutti quelli che li denigravano ? Sicuramente non sono santi benefattori ma sembra che i loro affari sappiano farli e siccome la Roma rientra nei loro interessi economici non possiamo che beneficiarne tutti.
e bisogna anche aggiungere che i santi benefattori non esistono nel calcio.
Ma perché tra noi tifosi c’è sempre qualcuno che manca!
Dove stanno quelli che…. direi a tifare Roma.
a me sembra che nessuno li abbia mai denigrati “gratuitamente”, ma sono state contestate alcune scelte, i cui risultati sportivi sono stati poi evidenti. Saper gestire un affare immobiliare è un grande merito, ma come questo poi si ripercuoterà sui risultati sportivi della squadra lo scopriremo solo vivendo…e a me, da tifoso, importano quelli, non il fatto di avere uno stadio di proprietà. Se aiuterà a vincere ben venga, sennò cambia poco o nulla, rispetto ad oggi
Gresko il problema è non legare la costruzione dello stadio ad un upgrade della societa e degli aspetti positivi che questa operazione portera per la crescita finanziaria che permeterra di avere una solidita maggiore che si ripercuotera positivamente anche sui prox mercati.A volte le critiche sono state giuste come sul discorso Juric o sull acquisto di giocatori che non hanno performato, altre volte invece sono state ridicole.A me interessa al netto degli errori che sia una societa che investa
Chi mi ha evocato? Scherzi a parte, io mi ritengo un “detrattore” — che poi vorrei sapere cosa faccio di concreto per “detrarre”, a parte qualche commento qui ogni morto di papa con annessa caterva di pollici versi — ma non capisco cosa abbia di cui vergognarmi.
a Romano uno di questi sei te che li denigravate mo stai sul carro del Presidente! sempre sempre sempre sempre forza Roma!
Daemsi, nessuno dice che non abbia investito (detto che a me interessa l’investimento che migliora la rosa, non quello da immobiliarista), ma il viavai di dirigenti, le scelte su Mou e DDR, oltre che Juric, i soldi spesi per giocatori inutili, testimoniano di una confusione societaria perdurata per anni. Questo è stato contestato. E’ stato contestato che Mou voleva un centrocampista mai arrivato e Gasp chiede un esterno sx di piede destro mai arrivato, tutto qua
Rossa ci sono critiche e critiche.. se uno critica l arrivo di juric o bale o l aver cacciato De Rossi DOPO aver visto i risultati ottenuti sono giusti.. criticare un giocatore appena arrivato come Svilar Malen, oppure scrivere che l’FPF non esiste e che è solo una scusa inventata dalla proprieta per non spendere sul mercato dopo aver pagato sanzioni su sanzioni per aver sforato i paletti, oppure per anni insultare il Gaspp dopava i suoi ed ora invece è un fenomeno..beh sono critiche RIDICOLE
Mi spiace ma non sono d’accordo. Alcune critiche saranno anche fatte in buona fede ma altre emanano disprezzo e rancore da tutti i pori Il fatto che si continui a definirli “stracciones” (o appellativi simili) dopo tutti i soldi che hanno messo la dice lunga sulla buona fede di certi utenti. La sensazione è che con l’avvento di Gasperini, D’Amico e la costruzione dello Stadio, sembra abbiano imboccato la strada giusta speriamo sia cosi’ Sempre Forza Roma💛❤️
Gresko difatti non contesto quelle critiche che spesso sono state giuste, come il discorso di Juric o Mou o la cacciata di De Rossi.. pero devi ammettere che ci sono anche critiche faziose e stupide come la non esistenza del FPF o criticare un giocatore appena arrivato definendolo pippa, e non parlo di essere dubbioso su un acquisto. Come dicevo in altro commento ci sono critiche E CRITICHE
romà, te sei uno di quelli che ha esultato quella sera a Budapest e oggi ti esalti perché Dan fa bella figura? ma sei sicuro di tifare la squadra e non la proprietà…
cmq eccomi, dal silenzio di quella sera a Budapest a me Dan non convince e lo critico ogni volta che fanno una cosa che io non ritengo sia per il bene della squadra..
e come scrivo spesso a Daem… e allora???
mi sembra abbia ottenuto i risultati nonostante le mie critiche a volte anche con pregiudizi!?!
cioè .. sembra che per alcuni nick sia più importante la rivalsa verso altri tifosi che l’interesse di avere una squadra da vertice e competitiva…
lo so evince anche da quest articoli, tutto ad omaggiare Dan ma pochissimi che si domandano se adesso che avremo tutti sto soldi in entrata potremo comprare finalmente quei Green e Summ che ti permetterebbero il di essere competitiva per il veloce??? e ci si fa queste domande viene sommerse di insulti…
GS posso essere d’accordo con te fino ad un certo punto.Ci sono critiche e critiche..lamentarsi per un DS sbagliato per un acquisto dopo che ha falllito la stagione o criticare l arrivo del tanto richiesto esterno d’attacco sx sono giuste..ma non ammettere l esitenza del PFP oppure criticare i 61.000 posti del nuovo stadio senza avere la minima conoscenza delle leggi o dare della pippa ad un giocatore mai sceso in campo è ridicolo e dimostra sono faziose o per poca intelligenza
finalmente dopo anni hanno cominciato a far girare le cose nel giusto verso. mai piu’ incapaci intorno
Il dirigente del City invece di fare battute di scherno pensasse a come hanno vinto loro negli ultimi 16 anni e a come hanno una squadra di fenomeni perché truccando i bilanci pure noi potevamo avere Haaland e company…
e non so come vada a finire sta storia perche se ti tieni i titoli e ti mukltano o non ti fanno andare nelle coppe per qualche anno conviene a tutti vinci na champion qualche scudetto e poi te metti a panciolle per qualche anno poi ricominci , quindi ritengo che gli diano na mazzata all arabi furbacchini con 10 giocatori fuori rosa o che stannoa fa le belle statuine.
concordo con Nando, la premier ha confermato le 115 accuse e in più altre 2 per ostacolo alle indagini, in pratica se perde il ricordo il city ha vinto fino ad oggi in modo fraudolento al 100%, se non dovessero avere una penalizzazione record (blocco del mercato per N anni, espulsione dalle competizioni europee e annessa retrocessione) allora non avrebbe senso nulla e potevano anche insabbiare l’indagine.
“se non dovessero avere una penalizzazione record…”
In realta’, se viene tutto confermato (e non insabbiato) il danno sportivo e di immagine fatto al calcio inglese, europeo e mondiale su un periodo cosi’ lungo e’ semplicemente incalcolabile e la squadra dovrebbe essere RADIATA, dissolta e ricominciare con altro nome e proprieta’ dalle serie giovanili. Forse non ci rendiamo conto della gravita’ della vicenda. Queste cose AMMAZZANO il calcio come movimento.
Grazie grande Dan Friedkin poche parole ma molti fatti hanno salvato la Roma dal fallimento togliendola dalla speculazione acquistando tutte le quote in borsa ora speriamo in un bellissimo stadio e in tante altre belle soddisfazioni nelle prossime competizioni ♥️🧡♥️🧡♥️🧡
direi che insieme alla “speculazione” l ‘hanno tolta anche dalla Champions per qualche anno i Friedkin…:-)
c’è chi li glorifica e chi li critica ma indubbiamente in questo momento bisogna solo fare complimenti senza se e ma
bravo… bisogna essere razionali nel giudicare, al netto degli errori commessi, bisogna essere realisti e vedere dove eravamo a livello finanziario e la rosa che avevamo quando acquistarono la societa e dove siamo oggi.Il miiglioramento è netto sotto tutti gli aspetti ed hanno anche vinto un titolo europeo e ci hanno rubato una finale.
Non credo che un americano che non sa nemmeno cosa sia il calcio prenda una squadra per passione. È una strategia di investimento.
Se poi però questa prevede di farne un top club, a noi va bene.
Se poi col tempo nasce anche la passione, meglio.
Ma alla riunione si parlava della Lazio x caso?
Se nell’anno del centenario si verificasse l’inizio della costruzione dello stadio e…..(omissis),
sarebbe una data trionfale per la Roma,Presidente in primis.
Bravo Zenone si inziassero i lavori sarabbe una svolta epocale per la nostra società
Nuovo Stadio della Roma +80 milioni/anno, Champions League +50 milioni/anno, nuovi sponsor paganti +30 milioni/anno, incremento marketing +10 milioni/anno. A conti fatti rispetto a una Europa League in un possibile futuro potremmo vedere circa 170 milioni netti all’anno, o anche più. Non bruscolini. 170 milioni in più rispetto al 2025 equivarrebbero a: 70 calciomercato, 30 aumento stipendi (se necessario), 70 rimarrebbero per ripianare debiti e pagarsi lo Stadio.
ASr in realta lo Stadio con tutti gli introiti che hanno calcolato nel business plain ufficiale quindi eventi esterni al calcio,museo,sponsor naming-main-official-commercial,costo biglietto parcheggi ed altre attivira all interno dello stadio portera nel primo anno circa 156 mln di ricavi con una rata stimata di circa 65 mln..ma negli successivi con una previsione sui 15 anni gli “UTILI NETTI”,quindi non i Ricavi, saranno di circa 80 mln l anno.I 50 mln dell Champions sono il minimo
friedkin va solo alle riunioni di alto livello via allegri no sa manco che è
Tutto bello quando il vento soffia in poppa… Lo stadio i prezzi saranno abbordabili a tutti? O solo a certe categorie… Gli americani pensano agli affari dopo un po’ saluteranno spero solo che la vendano a proprietari più presenti, Roma e i romani ne hanno bisogno.
Io spero che non vendano, non perché mi piacciono gli americani, ma perché non ho idea di chi verrà dopo mentre almeno ho capito che i Friedkin sono un gruppo che le cose le sa fare…primo posto in classifica, rosa tra le top italiane, un titolo europeo in bacheca, il miglior allenatore in Italia e poi vediamo all’ orizzonte uno stadio. Non sono sicuro che altri avrebbero fatto questo.
Mode ma te pensi che se venderanno,ad un Fondo d’nvestimento o Arabi o imprenditori esteri proprio come i Fredkins, questi non faranno Business.Pretendete le vittorie, volete i campioni pero vi lamentate se ci sara un aumento dei prezzi che sara inevitabile..è qui che si vede il vero tifoso.Io per vedere vincere la mia squadra preferisco l aumento dei prezzi, se non posso permettermelo rimango a casa.Kansas sono d’accordo anche se penso che con lo Stadio sarebbe nel caso una proprieta immensa
a chi ha messo il pollice verso, allora non criticate i presidenti di dover cacciare i sordi se siete i primi voi a non volerli mettere con un piccolo aumento dei prezzi
I Friedkin dovranno essere grati di tutto quello che le ha datto questa cità, questa tifosiria e questo club prestigioso, e quello che chiediamo per contro, construire una squadra ancora e ancora più forte
Dan Friedkin si avvia ad essere (forse lo è già) tra i tre presidenti più significativi della storia centenaria della ASR (Roma).
pensa che invece, a Roma – Fiorentina del maggio scorso ero allo stadio (non tornavo da parecchio) ed in curva Nord, zona centrale, in alto, è comparso uno striscione in cui Dan Friedkin veniva definito “il peggior presidente della storia della Roma”…
Ricordo che mi sono chiesto chi potesse scrivere una cosa del genere…
Probabilmente gente che non ha il minimo senso della realtà.
Oppure pischelli talmente giovani che magari manco sanno chi era ciarrapico, ad esempio.
Franco1947, menti sapendo di mentire, da quando ci sono li ho sempre difesi malgrado le decine di pollici versi.
Aspetto che pubblichi mie recensioni negative nei loro confronti.
Così stai sporcando questo forum con falsità.
C’e’ un passato e un presente questo e’ vero. In 5 anni troppa gente e’ passata per Trigoria e l’ Eur. Dall’ America hanno fatto venire tagliatori di teste…solo una donna in particolare dalla Grecia che ne ha fatte di tutti i colori e non e’ stata cacciata , ma si e’ dimessa, se i tifosi non si sollevavano sarebbe rimasta. Al d’ la’ della loro presenza adesso le cose vanno bene e speriamo continuino a stare dietro Gasperini.
Per me i Friedkin hanno navigato in cerca di correnti.. forse adesso hanno azzeccato quella giusta ✅
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.