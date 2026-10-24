LE PAGELLE | Napoli-Roma 3-3: Balerdi supereroe, Gollini tra miracoli e incertezze, Malen ha le polveri bagnate

La Roma recupera due volte il Napoli e strappa un punto prezioso al Maradona. Decisivo l’ingresso in campo di un super Balerdi, autore di una splendida doppietta. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo oggi allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli nel big match valido per l’ottava giornata di campionato:

Gollini 6 | Indeciso sui cross dentro l’area ma provvidenziale in un paio di circostanze, soprattutto con la super-parata su Olivera. Nella ripresa prosegue con altri interventi di spessore, ma sul tiro di McTominay poteva fare di più. Partita tra alti e bassi.

Mancini 5,5 | Quando attacca manca qualità, quando difende manca di rapidità. Cresce leggermente nella ripresa. Dall’83’ Ghilardi sv.

Ndicka 6,5 | Come previsto, duello tutto fisico con Hojlund. L’attaccante danese non incide, ed è soprattutto merito dell’ivoriano.

Hermoso 6,5 | Attacca spesso e con efficacia. Cerca diverse volte la conclusione in porta, ma non è fortunato e le sue conclusioni vengono sempre sporcate in angolo. Politano lo punta spesso, a volte vincendo il confronto, altre volte no. Dal 58′ Balerdi 8 | Un gigante. Garra e gol d’acciaio. Merita la maglia da titolare.

Rensch 6 | Gasp sceglie lui un po’ a sorpresa. Intervento salvifico su Lang. Gioca però col freno a mano tirato, si vede pochissimo quando c’è da offendere. Dal 58′ Molina 6,5 | Gasp lo schiera a sinistra, il suo inserimento dà vivacità alla fascia.

De Roon 6,5 | Cresce alla distanza, nella seconda parte di gara è un muro.

Pisilli 5,5 | Non particolarmente brillante. Anche le esecuzioni dei piazzati sono piuttosto deludenti. Dal 58′ Castro 6 | Il suo ingresso in campo dà la scossa alla squadra. Pur senza fare grandi cose, mette in apprensione la retroguardia azzurra.

Wesley 6 | Un po’ confusionario. Mette un bel cross sulla testa di Cristante, che però centra il palo. Nel finale serve l’assist per il 3 a 3 di Balerdi. Tanta corsa, ma anche tanti errori.

Cristante 6,5 | Schierato alto da Gasp, Bryan ha qualche buona chance per colpire sia con il destro dal limite, sia con i colpi di testa dentro l’area. Tanta fisicità, manca la qualità nell’ultimo passaggio.

Soulé 7,5 | Vivace. Il Napoli soffre la sua intraprendenza. Libera Malen in piena area, ma l’olandese stavolta spresa. Nella ripresa libera un mancino pazzesco che rivitalizza la Roma e cambia l’inerzia del match. Sta maturando.

Malen 6 | Spreca un rigore in movimento calciando debolmente in piena area. Non è la sua serata. Si salva con l’assist a Soulè che ridà convinzione alla Roma. Dall’83’ Mora sv.

GIAN PIERO GASPERINI 7 | Trasferta difficile con tante assenze pesanti. Pareggiare contro un buon Napoli non era per niente facile, specialmente recuperando il risultato per due volte. Azzeccati i cambi, decisivi nel 3 a 3 finale.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini