LE PAGELLE | Napoli-Roma 3-3: Balerdi supereroe, Gollini tra miracoli e incertezze, Malen ha le polveri bagnate

La Roma recupera due volte il Napoli e strappa un punto prezioso al Maradona. Decisivo l’ingresso in campo di un super Balerdi, autore di una splendida doppietta. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo oggi allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli nel big match valido per l’ottava giornata di campionato:
Gollini 6 | Indeciso sui cross dentro l’area ma provvidenziale in un paio di circostanze, soprattutto con la super-parata su Olivera. Nella ripresa prosegue con altri interventi di spessore, ma sul tiro di McTominay poteva fare di più. Partita tra alti e bassi.
Mancini 5,5 | Quando attacca manca qualità, quando difende manca di rapidità. Cresce leggermente nella ripresa. Dall’83’ Ghilardi sv.
Ndicka 6,5 | Come previsto, duello tutto fisico con Hojlund. L’attaccante danese non incide, ed è soprattutto merito dell’ivoriano.
Hermoso 6,5 | Attacca spesso e con efficacia. Cerca diverse volte la conclusione in porta, ma non è fortunato e le sue conclusioni vengono sempre sporcate in angolo. Politano lo punta spesso, a volte vincendo il confronto, altre volte no. Dal 58′ Balerdi 8 | Un gigante. Garra e gol d’acciaio. Merita la maglia da titolare.
Rensch 6 | Gasp sceglie lui un po’ a sorpresa. Intervento salvifico su Lang. Gioca però col freno a mano tirato, si vede pochissimo quando c’è da offendere. Dal 58′ Molina 6,5 | Gasp lo schiera a sinistra, il suo inserimento dà vivacità alla fascia.
De Roon 6,5 | Cresce alla distanza, nella seconda parte di gara è un muro.
Pisilli 5,5 | Non particolarmente brillante. Anche le esecuzioni dei piazzati sono piuttosto deludenti. Dal 58′ Castro 6 | Il suo ingresso in campo dà la scossa alla squadra. Pur senza fare grandi cose, mette in apprensione la retroguardia azzurra.
Wesley 6 | Un po’ confusionario. Mette un bel cross sulla testa di Cristante, che però centra il palo. Nel finale serve l’assist per il 3 a 3 di Balerdi. Tanta corsa, ma anche tanti errori.
Cristante 6,5 | Schierato alto da Gasp, Bryan ha qualche buona chance per colpire sia con il destro dal limite, sia con i colpi di testa dentro l’area. Tanta fisicità, manca la qualità nell’ultimo passaggio.
Soulé 7,5 | Vivace. Il Napoli soffre la sua intraprendenza. Libera Malen in piena area, ma l’olandese stavolta spresa. Nella ripresa libera un mancino pazzesco che rivitalizza la Roma e cambia l’inerzia del match. Sta maturando.
Malen 6 | Spreca un rigore in movimento calciando debolmente in piena area. Non è la sua serata. Si salva con l’assist a Soulè che ridà convinzione alla Roma. Dall’83’ Mora sv.
GIAN PIERO GASPERINI 7 | Trasferta difficile con tante assenze pesanti. Pareggiare contro un buon Napoli non era per niente facile, specialmente recuperando il risultato per due volte. Azzeccati i cambi, decisivi nel 3 a 3 finale.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
balerdi e soulè( che era stato messo in vendita) sono i grandi acquisti di quest’anno
Stasera Soule e’ da 10: ha saltato tutti i giocatori del Napoli sempre, ha dato palle filtranti geniali, ha fatto un gol meraviglioso, ha corso 90 minuti, che doveva fare anche, parare un rigore? 7,5 e’ un voto ridicolo
Devono entrare nei titolari Ghilardi, Lulli e Balerdi, hanno più forza, energia e incisività degli altri, poi a gennaio questa stramaledetta punta esterna di piede dx e non ce n’è per nessuno
Soule Maestoso voto OTTO !!!
Wesley insufficiente secondo me. Pisilli peggiore in campo.
Che vi avevo detto di Balerdi?
Come con il Real, con Svilar l’avremmo vinta!
Con Svilar la Roma stasera vinceva e non perdeva col Real
Come sempre abbiamo un punto debole, debolissimo in difesa (quando ci sta e non fa l’esterno alto), ma essendo l’idolo delle folle perché è “gajardo”, tocca sempre incrociare le dita. Generoso, troppo, il voto a Wesley e anche a Castro. Ingeneroso quello a Cristante, senza la sua copertura, ne avremmo rischiati altri.
concordo sull’opinione nelle pagelle su Mancini.. che é così tutte le partite.. scarso davanti e lento dietro
per il resto Belardi 9 Soule 8 De Room 6,5 tutti gli altri dal 6 in giú
Soltanto io ho visto un Wesley ubriacato da… Politano, assolutamente svagato in fase difensiva e sempre impreciso in attacco?
E se quello ho visto é vero anche se in parte, il voto di stasera non può essere 6.
Non capisco perché Gasperini non lo abbia sostituito con Lulli. Anche il 7 dell’allenatore mi pare eccessivo, considerato che la marcatura di McTominay doveva essere fatta da Cristante e abbiamo visto quale siano state le conseguenze.
voti condivisibili…permettetemi di scrivere una cosa x come si era messa la partita(mi sono auto-imposto di non scrivere nulla specie sul 2-0 tanto nn li avrebbe pubblicati la redazione xche’ quanto si e’ nervosi si tende ad esagerare quindi meglio cosi’) la stagione e’ ancora lunghissima e ci sara’ tempo x recuperare ma l’unica certezza e spero di sbagliarmi e ammetterlo x primo e’ lo (Scudo) si lo so e presto per dirlo…ps.HO SEMPRE ODIATO I PAREGGI e’ LA MORTE DEL CALCIO
Soulé mi fijo
Wesley un 6 risicato nonostante i due assist. Balerdi non può ancora rubare il posto ad hermoso solamente per una differenza di carisma, cosi come per mancini/ghilardi. Pisilli manca troppo di qualità per questa rosa. Cristante serve eccome.
Gollini e’ un portiere modesto, oggi diciamo che ci ha affossato creando i presupposti per il calcio di punizione, salvato e riaffossato. Il terzo gol Svilar lo prendeva giusto se gli sparavano, ma magari non avrebbe parato su Oliveira. Non lo sapremo mai( anzi lo sappiamo ma facciamo finta di niente) Chi mi ha veramente deluso secondo me è stato Wesley, ha giocato veramente male. Pisilli poi messo lì onestamente non l’ho capita. Malen un po in ombra.
Che vogliamo dire a questa squadra che ha il
carattere da grande, 2 dei gol presi evitabili,
sei sotto ci credi sempre, la riprendi la vai
quasi a vincere, poi il resto……
Con tre aquisti mirati e senza toccate nulla
di quello che abbiamo ce la possiamo giocare
con chiunque anche a livello europeo
Soulè monumentale, giocate da campione, si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle. Su questo sito c’è gente che ad agosto lo voleva vendere. Oggi in assoluto migliore in campo!
GRANDISSIMA ROMA
Allegri copia Mou e va sul 2a0.
Gasp cambia modo di giocare e capisce che possiamo risolvere solo con tiri da fuori. pareggiamo. Allegri torna al suo gioco sulle fasce e trovano il jolly da fuori,. Gasp capisce chd il Napoli è ricambiato, si rialline e comincia a giocare all’interno dell’area e pareggiamo. GRANDE ROMA, GRANDE GASP..
Ah dimenticavo. A chi dice che la Roma non ha panchina quest’anno, vorrei far notare che gli ingressi di Molina Castro Balerdi hanno cambiato la partita in modo netto.
E ci mancavano Kone, Dybala e Svilar, robetta.
L’anno scorso mi ricordate chi sarebbe entrato?
Per non parlare poi di De Roon e delle vedove di El Aynoui.
Quanto è forte Balerdi.
capisco le critiche a Wesley oggi, ma ci rendiamo conto che praticamente è costretto fare l’esterno alto, ruolo che ci manca, e contemporaneamente il terzino sinistro. direi che è un supereroe.
Credo che la Roma abbia sofferto molto politano ed hojlund sulle fasce.
Soulè nn è vivace è straordinario ancora una volta, per larghi tratti gioca da solo contro tutta la difesa del Napoli…
e segna un gol bellissimo e sono 3
voto 8,5
Balerdi monumentale!! Non può essere una riserva. Soule’ un folletto, Cristante e Molina tanta sostanza. Con Svilar tra i pali, avremmo espugnato Mergellina. 💛❤️💛❤️
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.