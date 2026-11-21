La Roma travolge il Parma col punteggio di 5 a 1 dopo un secondo tempo da urlo. Pazzesco Malen, autore di quattro gol. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo oggi allo Stadio Ennio Tardini contro il Parma nel match valido per la dodicesima giornata di campionato:

Svilar 6,5 | Al rientro dopo il lungo infortunio, dimostra di non aver perso lo smalto dei giorni migliori. Provvidenziale nel primo tempo con una gran parata su Fabbian, è attento anche sul sinistro ravvicinato di Troilo. Deve arrendersi nella ripresa davanti a Elphege, lanciato in campo aperto. Poi si scatena la Roma e per lui la serata diventa decisamente più tranquilla.

Mancini 6 | Qualche piccola disattenzione in avvio, quando lascia uno spazio invitante a Troilo, ma nel complesso gioca una partita di buona sostanza. Accompagna spesso la manovra offensiva e nella ripresa sfiora anche il gol con un colpo di testa ravvicinato sul quale Daffara è bravo a salvarsi.

Balerdi 6 | Un po’ come a Manchester, alterna interventi di grande livello a errori da matita blu. Nel primo tempo è provvidenziale nella chiusura sulla conclusione a botta sicura di Touré, poi nella ripresa si fa sorprendere nell’azione che porta al pareggio del Parma. Stavolta il suo errore non costa punti alla Roma, ma su certe amnesie deve necessariamente lavorare. Dal 56′ Ndicka 6,5 | Entra quando il Parma ha appena pareggiato, ma da quel momento i ducali spariscono progressivamente dal campo. Controlla senza affanni i diretti avversari.

Hermoso 6,5 | Solido quando deve difendere, prezioso quando c’è da giocare il pallone. Le sue aperture e le sventagliate che cambiano fronte di gioco sono una risorsa importante per una Roma che cerca spesso di uscire palla al piede. Un difensore che sa fare tante cose, e farle bene.

Lulli 6 | Primo tempo piuttosto opaco, condito da qualche disattenzione e da troppi fuorigioco che fanno innervosire Gasperini. Ha però il merito di confezionare il cross che Malen trasforma in un piccolo capolavoro. Qualche segnale di crescita in avvio di ripresa, prima di lasciare il campo. Dal 56′ Wesley 7,5 | Tutta un’altra musica sulla corsia destra. Con la sua velocità, la sua freschezza e la qualità delle sue iniziative cambia il volto della partita. Propizia il secondo gol di Malen, complice il clamoroso liscio di Troilo, e gli serve due palloni perfetti per il definitivo 5 a 1. Un ingresso devastante, la mossa che stappa definitivamente il match.

Cristante 6,5 | Stavolta lascia ad altri le luci della ribalta e si dedica soprattutto al lavoro sporco. Prezioso nelle coperture difensive, garantisce equilibrio e sostanza alla mediana giallorossa. Sozza gli risparmia un giallo che nel primo tempo sembrava inevitabile. Una partita poco appariscente, ma di grande utilità.

Koné 6,5 | Anche lui cresce con il passare dei minuti. Cerca più volte la gloria personale senza trovarla, ma il suo contributo in mezzo al campo resta importante. Recupera palloni, vince contrasti e prova ad accendere la manovra con le sue percussioni centrali. Una presenza che si fa sempre sentire.

Molina 6 | Una partita ordinata, senza particolari acuti e una sbavatura in occasione del pari momentaneo dei ducali. Prova un paio di volte a cercare la porta dalla distanza, senza grande fortuna. Non brilla in una serata che finisce in goleada. Dall’82’ Koulierakis SV.

Dybala 6 | Il lungo infortunio non sembra avergli tolto qualità e brillantezza nelle giocate. La Roma torna subito ad appoggiarsi al suo talento e lui veste i consueti panni del regista offensivo. Continua però a mancargli il gol: anche oggi ha qualche buona occasione che avrebbe potuto sfruttare con maggiore precisione. Il suo rientro resta comunque un’ottima notizia. Dal 62′ Soulé 6,5 | Il suo ingresso dà nuovo vigore alla trequarti giallorossa. Partecipa all’azione del gol di Mora e aggiunge vivacità e qualità alla manovra offensiva. Non entra nel tabellino dei marcatori, ma il suo impatto sulla partita è positivo.

Rodrigo Mora 7 | Gioca e segna. Anche oggi il ragazzino portoghese timbra il cartellino, per la quarta partita consecutiva in campionato. Non è ancora continuo nell’arco dei novanta minuti, alterna sprazzi di grande classe a qualche pallone perso di troppo, ma ha qualità, intelligenza e un fiuto del gol tutt’altro che banale per un giocatore delle sue caratteristiche. Sa sempre dove farsi trovare in area di rigore. Questo ragazzo ha qualcosa di speciale. Dall’82’ Pisilli SV.

Malen 9 | Semplicemente devastante. Dopo una prima mezz’ora piuttosto opaca, si inventa un gol meraviglioso: controllo di destro sublime e diagonale secco che non lascia scampo a Daffara. La rete sblocca la partita e soprattutto lui, che nella ripresa si scatena letteralmente, trasformandosi nell’incubo della difesa ducale. Segna in tutti i modi, attacca gli spazi con una cattiveria impressionante e dimostra una confidenza con la porta da centravanti di razza. Quattro gol in una sola partita, un poker da consegnare agli annali. Quando è in queste condizioni, fermarlo diventa un problema serissimo per qualsiasi difesa. Mostruoso.

GIAN PIERO GASPERINI 7,5 | Non era una partita semplice, nonostante quello che racconta il risultato finale. Il Parma crea parecchi problemi alla Roma nel primo tempo e trova anche il pareggio in avvio di ripresa. Ma questa squadra ha una potenza di fuoco impressionante e la consapevolezza di poter colpire in qualsiasi momento. Il tecnico azzecca i cambi, soprattutto quello di Wesley, e i giallorossi finiscono per travolgere l’avversario con una facilità disarmante. La forza, la qualità e la fiducia nei propri mezzi di questa Roma sono ormai quelle di una squadra che ha tutte le carte in regola per restare lassù.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini