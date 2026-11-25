La Roma porta a casa un punto pesante dal campo dei campioni d’Europa del PSG: Malen dal dischetto riacciuffa i parigini dopo il vantaggio di Hermoso e il sorpasso momentaneo dei padroni di casa. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo questa sera al Parc des Princes contro il Paris Saint-Germain nel match valido per la quinta giornata della League Phase di Champions League:

Svilar 7 | Il PSG non crea tantissimo, ma quando viene chiamato in causa lui risponde sempre presente. Attento e sicuro per tutta la partita, nella ripresa si esalta con una grande parata su Dembélé, impedendo ai francesi di prendere il largo. Una prestazione che conferma come abbia ritrovato rapidamente lo smalto dei giorni migliori dopo l’infortunio. In serate come questa, avere uno come lui tra i pali fa tutta la differenza del mondo.

Mancini 6 | Primo tempo un po’ complicato, nel quale fatica a trovare il passo giusto, soprattutto quando deve accompagnare la manovra offensiva. Appare a tratti troppo lento e macchinoso, ma nella ripresa cresce e riesce a contenere meglio le iniziative degli avversari. Porta a casa una sufficienza sudata. Dal 66′ Ghilardi 6 | Entra per dare maggiore freschezza e velocità alla retroguardia giallorossa. Si cala subito nella partita e riesce ad arginare con buona efficacia le scorribande dei parigini sulla sua fascia. Un ingresso positivo.

Ndicka 6 | Una pagella complicata. Per lunghi tratti gioca una partita di grande spessore, affrontando avversari di altissimo livello con concentrazione, forza fisica e sicurezza. Pesa però come un macigno la disattenzione sul gol di Zabarnyi, che perde in marcatura sul calcio d’angolo del pareggio francese. Un errore pesante che macchia una prestazione altrimenti molto positiva.

Hermoso 8 | Semplicemente il migliore in campo, e per distacco. Si conferma un difensore con il vizio del gol, facendosi trovare al posto giusto sull’assist di Soulé e battendo Safonov con un sinistro glaciale. Nella ripresa sfiora anche la doppietta personale, ma è soprattutto dietro che impressiona per sicurezza, personalità e qualità degli interventi. Una prestazione praticamente perfetta, nella quale riesce a essere decisivo in entrambe le fasi. Monumentale.

Molina 5,5 | Un’altra serata poco brillante per l’esterno argentino, che sembra attraversare il momento più complicato della sua stagione. Fatica a incidere sulla fascia, combina poco e anche le giocate più semplici appaiono spesso raffazzonate. Gli manca brillantezza, ma soprattutto quella precisione che dovrebbe accompagnare le sue iniziative offensive. Dal 66′ Malen 7 | Entra e cambia subito il peso offensivo della Roma. Sempre rapido, sgusciante e pericoloso nelle ripartenze, mette continuamente in apprensione la difesa francese. Quando arriva il momento di calciare il rigore più importante della serata, non trema: destro potente e pareggio servito. Un ingresso da centravanti vero, che conferma quanto sia diventato fondamentale per questa squadra.

De Roon 6 | Tanto lavoro oscuro, pochi riflettori. Non è tra i protagonisti più appariscenti della serata, ma in mezzo al campo garantisce presenza, copertura e un prezioso lavoro di tamponamento. Si dedica soprattutto a limitare le iniziative della mediana parigina, svolgendo il suo compito con applicazione e sostanza.

Koné 5,5 | Doveva essere una delle sue grandi serate, soprattutto per le caratteristiche della partita e il livello degli avversari. Invece gioca un po’ con il freno a mano tirato, senza riuscire a sprigionare quella forza e quel dinamismo che lo rendono spesso incontenibile. Non combina disastri, ma resta la sensazione che avrebbe potuto dare molto di più. Dal 63′ Cristante 6,5 | Entra nel momento più delicato del match e porta subito maggiore solidità al centrocampo. Recupera palloni, fa valere il fisico e garantisce una presenza tattica preziosa per una Roma che aveva bisogno di ritrovare equilibrio. Un ingresso importante, soprattutto per come riesce a dare ordine alla squadra.

Wesley 6 | Duello bellissimo con Hakimi, uno dei clienti più scomodi che potessero capitargli. Il brasiliano non si tira indietro, risponde colpo su colpo e riesce spesso a contenere le accelerazioni del fuoriclasse marocchino. Peccato per il fallo da rigore che permette al PSG di completare momentaneamente la rimonta. Un episodio pesante, che macchia una prestazione altrimenti di grandissimo livello.

Pisilli 6,5 | Corre per due, forse anche per tre. Nel primo tempo fatica un po’ a trovare le misure, ma nella ripresa cresce vistosamente, mettendo in campo dinamismo, aggressività e tanta voglia di incidere. Sfiora anche il gol con una bella conclusione sulla quale Safonov compie un autentico miracolo. Nel finale perde inevitabilmente lucidità, pagando la stanchezza per una partita giocata a ritmi altissimi. Una prestazione generosa e di sostanza.

Soulé 7 | Un’altra partita da trascinatore. Gasperini lo sposta sulla sinistra, una zona di campo che non sarebbe nemmeno la sua preferita, ma lui risponde con qualità e personalità. È suo lo splendido assist che permette a Hermoso di sbloccare la partita, così come la conclusione che provoca il fallo di mano di Vitinha e il rigore del definitivo pareggio. Sempre vivo, sempre pronto a inventare qualcosa. Si conferma in un momento di forma psicofisica davvero importante. Dall’83’ Lulli SV | Pochi minuti nel finale, senza il tempo necessario per lasciare il segno.

Castro 6 | Un voto che premia soprattutto l’impegno, perché la prestazione non è certo da ricordare. Si dà da fare, prova a lottare contro una difesa di altissimo livello, ma continua a mancargli quel salto di qualità che ci si aspettava dal suo arrivo a Roma. Fatica a rendersi pericoloso e a incidere concretamente sulla manovra. La volontà non si discute, ma serve decisamente qualcosa in più. Dal 63′ Dybala 6 | Il suo ingresso porta maggiore qualità e imprevedibilità alla trequarti giallorossa. Partecipa alla costruzione delle azioni offensive e mette la sua tecnica al servizio della squadra, ma continua a difettare quando arriva il momento di concludere. Anche stavolta il suo sinistro appare troppo morbido e poco incisivo. Il talento c’è sempre, la cattiveria sotto porta ancora no.

GIAN PIERO GASPERINI 7 | Sorprende tutti con una formazione inattesa, lasciando in panchina alcuni dei suoi uomini più importanti, ma la Roma risponde giocando a viso aperto sul campo di una delle squadre più forti d’Europa. I giallorossi non rinunciano alla propria identità, attaccano quando possono e dimostrano di poter mettere in difficoltà anche il PSG. Il tecnico legge bene anche i momenti della partita, trovando dalla panchina risorse preziose per rimettere in piedi il risultato. Dopo essere passata in vantaggio e aver subito la rimonta francese, la Roma ha la forza e la personalità di reagire ancora. Un pareggio di prestigio, che porta un punto importante per la classifica ma soprattutto tanta fiducia nei propri mezzi. Questa squadra sta dimostrando di poter stare a certi livelli senza sentirsi inferiore a nessuno.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini