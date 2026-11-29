La Roma travolge anche il Monza e cala il poker: a segno Malen, Soulè con una doppietta e Castro. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i brianzoli nel match valido per la tredicesima giornata di campionato:

Svilar 7 | Il Monza crea poco, ma quando riesce ad affacciarsi dalle sue parti trova sempre la porta sbarrata. Decisivo soprattutto nella ripresa, quando si supera su una conclusione ravvicinata di Colombo con uno dei suoi interventi prodigiosi. Anche nelle serate apparentemente tranquille riesce a fare la differenza. Una garanzia assoluta.

Balerdi 6,5 | Schierato stavolta da braccetto di destra, mette la sua fisicità e soprattutto la sua velocità al servizio della squadra. Sempre attento nelle chiusure, gioca con aggressività e personalità, concedendo pochissimo agli avversari. Una prestazione convincente, che conferma la sua capacità di adattarsi alle diverse posizioni della difesa.

Ndicka 7 | Varela arrivava all’Olimpico con numeri da bomber, ma contro il centrale ivoriano finisce per non vedere praticamente mai il pallone. Lo annulla con una prestazione di grande attenzione e solidità, facendosi trovare sempre al posto giusto. Impeccabile negli interventi e nella lettura delle situazioni. Un vero muro.

Hermoso 7 | Si conferma su livelli altissimi di rendimento. Gioca con una sicurezza impressionante, alternando chiusure puntuali a iniziative palla al piede che strappano applausi all’Olimpico. È evidente quanto sia cresciuta la sua fiducia nei propri mezzi. Un altro tassello prezioso di una difesa sempre più solida. Dal 70′ Koulierakis 6 | Entra a partita ormai chiusa e si limita a gestire senza affanni. Fa il suo con ordine e attenzione.

Lulli 6,5 | La corsa non gli manca di certo e quando riesce a prendere velocità sulla fascia diventa una risorsa importante. Deve ancora migliorare nella pulizia delle giocate, ma i suoi cross, soprattutto quelli rasoterra, creano spesso pericoli. Nella ripresa serve a Castro un pallone d’oro che l’argentino spreca clamorosamente. Una prestazione convincente, nella quale mette tanta generosità e buona spinta offensiva.

Cristante 6,5 | Il solito lavoro prezioso, spesso lontano dai riflettori. Ripulisce palloni in mezzo al campo, ricuce il gioco e contribuisce a mantenere corti e compatti i reparti. Non cerca la giocata a effetto, ma garantisce quella solidità che permette alla Roma di controllare la partita. Una presenza sempre più importante negli equilibri giallorossi.

Koné 6,5 | Gioca una partita ordinata, senza particolari errori. Meno esplosivo nelle percussioni, ma sempre dominante nei duelli. Potrebbe essere più efficace nelle conclusioni in porta.

Wesley 6 | Parte forte, innescato da Mora, e sfiora anche il gol con una bella conclusione sulla quale Thiam si salva. Sembra poter essere uno dei protagonisti della serata, ma con il passare dei minuti perde brillantezza e nella ripresa cala vistosamente. Gasperini decide così di richiamarlo in panchina. Una partita dai due volti. Dal 70′ Ghilardi 6,5 | Peccato per quella grande occasione sprecata su un pallone invitante di Mora, che avrebbe potuto trasformare in gol. Si fa però perdonare nel finale con una bella iniziativa e l’assist per il 4-0 di Castro. Ancora una volta riesce a incidere anche in fase offensiva, confermando una crescita davvero interessante. E pensare che di mestiere farebbe il difensore.

Soulé 8 | Semplicemente incontenibile. Firma una doppietta da applausi, prima con la freddezza del bomber, poi con un autentico capolavoro: un sinistro a giro che va a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi dà la sensazione di poter inventare qualcosa. Ormai non è più soltanto un talento promettente, ma un giocatore che si è conquistato a suon di prestazioni un posto da protagonista in questa Roma. Devastante. Dal 57′ Dybala 6 | Qualche numero dei suoi strappa gli applausi dell’Olimpico, ma quando arriva il momento di concludere continua ad avere le polveri bagnate. Un paio di sinistri troppo morbidi confermano una certa mancanza di fiducia sotto porta. Partecipa comunque all’azione del quarto gol con il pallone che libera Ghilardi. La classe non si discute, ora deve ritrovare soprattutto la convinzione nei propri mezzi.

Rodrigo Mora 6,5 | Ha ancora bisogno di trovare maggiore continuità nell’arco della partita, ma quando si accende lascia intravedere una classe cristallina. Regala sprazzi di grande calcio, inventa giocate interessanti e nella ripresa offre a Ghilardi un pallone che il difensore non riesce a sfruttare. Per lunghi tratti del secondo tempo si vede poco, ma la sensazione è che abbia sempre qualcosa di speciale da tirare fuori dal cilindro. Il talento c’è, va soltanto accompagnato nella crescita. Dall’88’ Pisilli SV | Troppo pochi i minuti a disposizione per una valutazione.

Malen 7,5 | Gli basta poco più di mezz’ora giocata ad alti livelli per mettere la sua firma sulla vittoria. Sblocca il match con un destro chirurgico e poi serve a Soulé il pallone del raddoppio. Gol e assist, tanto per non perdere le buone abitudini. Poi Goglichidze lo colpisce duramente alla caviglia, con Collu che non estrae nemmeno il giallo, e la sua partita finisce praticamente lì. Peccato, perché aveva tutta l’aria di poter regalare altri dispiaceri alla difesa brianzola. Anche stavolta, finché è rimasto in condizione di giocare, è stato devastante. Dal 46′ Castro 7 | Lotta, combatte, lavora tanti palloni e cerca il gol con un’insistenza che a volte lo rende fin troppo egoista. Si divora una rete praticamente fatta su assist di Lulli, poi si procura anche una ferita alla testa che lo costringe a giocare con una vistosa fasciatura. Non molla e nel recupero arriva finalmente il premio: un bel gol che festeggia con rabbia, quasi a liberarsi di un peso. Una rete che può significare tanto per la sua fiducia. E una prestazione positiva, al di là del gol.

GIAN PIERO GASPERINI 7,5 | Cambiano gli interpreti, cambiano le partite, ma il risultato è sempre lo stesso: la Roma vince e convince. Il Monza non è certo un avversario irresistibile, ma i giallorossi non sbagliano un colpo e travolgono anche i brianzoli con una superiorità evidente. Gasperini continua a ruotare i suoi uomini, dà spazio a tutti e riesce comunque a mantenere altissimo il livello della squadra. Altri quattro gol segnati, nessuno subito e una prestazione che conferma la forza di un gruppo ormai consapevole dei propri mezzi. Meglio di così, francamente, è difficile chiedere.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini