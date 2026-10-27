LE PAGELLE | Roma-Cagliari 4-2: finalmente Mora, Gollorius show, Mancini in grave affanno

La Roma batte faticando il Cagliari per 4 a 2 grazie alle reti di Lulli, Pisilli, Mora e Malen. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico contro il Cagliari nel match valido per la nona giornata di campionato:

Gollini 7,5 | Per una notte veste alla perfezione i panni dell’infortunato Svilar. Nonostante i due gol incassati, è probabilmente il migliore della Roma. Le sue parate salvano ripetutamente il risultato e impediscono al Cagliari di vivere una serata da sogno all’Olimpico. Decisivo su Adopo nel primo tempo, si supera ancora nella ripresa, soprattutto su Mendy. Una prestazione da applausi.

Mancini 5 | Il peggiore tra i giallorossi. Parte bene, sfiorando il gol con un inserimento che Caprile sventa di piede, ma poi comincia il suo calvario. Fadera lo mette costantemente in difficoltà con le sue accelerazioni, andando via in velocità con troppa facilità. Una serata complicata, nella quale non riesce quasi mai a prendere le misure all’avversario. Dall’83’ Ghilardi 7 | Entra soltanto nel finale, ma gli bastano pochi minuti per lasciare il segno. Si sgancia sulla destra e disegna un cross perfetto per la testa di Mora, confezionando l’assist che riporta avanti una Roma che stava rischiando di buttare via tutto. Un ingresso breve, ma pesantissimo.

Ndicka 6 | Non è una serata semplice nemmeno per lui. Prima Nzola e poi Mendy sono clienti scomodi, che lo costringono a lavorare parecchio e a qualche affanno di troppo. Non sempre impeccabile, ma riesce comunque a tenere botta e a portare a casa una sufficienza sudata.

Koulierakis 6 | Partita attenta e senza particolari sbavature. Non cerca grandi avventure in avanti, preferendo badare soprattutto alla sostanza e alla tenuta difensiva. Fa il suo compito con ordine, senza brillare particolarmente ma nemmeno concedersi distrazioni pericolose.

Lulli 7,5 | L’autentico mattatore del primo tempo giallorosso. Firma il gol del pareggio con un gran colpo di testa e serve a Pisilli l’assist per il sorpasso. Due giocate decisive che cambiano il volto della partita. Nella ripresa cala un po’ di brillantezza e commette qualche errore, ma non smette mai di correre e lottare. Prestazione di grande sostanza, impreziosita da un gol e un assist. Dal 76′ Rensch 5,5 | Si vede poco nel finale, ma si fa sorprendere da Obert nell’azione che porta al momentaneo pareggio del Cagliari.

De Roon 5,5 | Prestazione sottotono, con poca incisività e qualche errore di troppo. Viaggia a ritmi piuttosto bassi e fatica a entrare davvero nel vivo del gioco. Probabilmente comincia a farsi sentire anche la stanchezza per le tante partite ravvicinate. Dal 56′ Rodrigo Mora 7 | Comincia male, anche perché Gasperini lo piazza inizialmente a destra, in una posizione che sembra limitarlo. Quando finalmente viene spostato a sinistra, cambia completamente musica. Prima trova un gran gol di testa, non proprio la specialità della casa per uno della sua statura, poi serve a Malen il pallone del definitivo 4-2. Due giocate decisive che spaccano la partita. E pensare che era partito così male…

Pisilli 6 | Croce e delizia della serata giallorossa. Prima combina la frittata con il fallo di mano che regala il rigore al Cagliari, poi si riscatta con uno dei suoi inserimenti, scaricando un destro potente alle spalle di Caprile. Il gol è pesantissimo, ma non basta a cancellare una prestazione costellata di errori e imprecisioni. La rete del sorpasso gli salva una pagella che, altrimenti, sarebbe stata decisamente negativa.

Molina 6,5 | Discreto primo tempo dell’esterno, che confeziona con un bel cross di destro l’assist per il gol di Lulli. Prova anche a mettersi in proprio con un paio di conclusioni dalla distanza, senza però trovare la porta. Dal 46′ Wesley 6 | Entra con il piglio giusto, mettendo subito in mostra corsa e dinamismo. Cerca di dare vivacità alla fascia, ma non sempre le gambe vanno di pari passo con le idee. Qualche passaggio sbagliato di troppo e poche giocate davvero incisive. Sufficienza senza entusiasmi.

Soulé 6 | Parte con il piglio giusto, dando l’impressione di poter spaccare la partita da un momento all’altro. Le intenzioni sono buone, ma con il passare dei minuti perde brillantezza e finisce per incidere molto meno di quanto promettesse. Qualche spunto interessante, ma nel complesso una serata senza grandi acuti.

Cristante 5,5 | Stavolta non è il solito Cristante. Da trequartista appare lento e macchinoso, fatica a trovare la posizione giusta e non riesce a dialogare con efficacia con il centrocampo. L’intesa con De Roon e Pisilli non decolla e anche lui finisce per perdersi nella manovra poco fluida dei giallorossi. Una prestazione opaca, lontana dai suoi standard abituali.

Castro 5 | Doveva essere la sua grande occasione, ma non riesce a sfruttarla. Poco coinvolto nella manovra, non crea pericoli e fatica a lasciare il segno. Una serata decisamente da dimenticare. Dal 56′ Malen 7 | Sembra destinato a partecipare alla serata storta dell’attacco giallorosso, soprattutto quando spreca una grande occasione servitagli da Mora, ciccando un sinistro che uno come lui solitamente non sbaglia. Ma Malen è Malen e sa come farsi perdonare. Poco dopo ci riprova con rabbia e cattiveria: il primo destro viene respinto da un difensore, il secondo fulmina Caprile. È il gol che chiude i conti e mette al sicuro i tre punti.

GIAN PIERO GASPERINI 6,5 | La Roma porta a casa tre punti pesantissimi al termine di una delle prestazioni meno convincenti della stagione. La squadra soffre tremendamente contro un ottimo Cagliari, rischia più volte di capitolare e fatica a trovare continuità nel gioco. Il tecnico ha però il merito di azzeccare i cambi che ribaltano la partita, anche se lascia perplessi la scelta iniziale di schierare Mora a destra e Soulé a sinistra. Quando finalmente li inverte, il portoghese cambia marcia e trascina i giallorossi alla vittoria. Non sarà stata una bella Roma, ma proprio per questo i tre punti valgono ancora di più.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini