LE PAGELLE | Roma-Cagliari 4-2: finalmente Mora, Gollorius show, Mancini in grave affanno

La Roma batte faticando il Cagliari per 4 a 2 grazie alle reti di Lulli, Pisilli, Mora e Malen. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico contro il Cagliari nel match valido per la nona giornata di campionato:
Gollini 7,5 | Per una notte veste alla perfezione i panni dell’infortunato Svilar. Nonostante i due gol incassati, è probabilmente il migliore della Roma. Le sue parate salvano ripetutamente il risultato e impediscono al Cagliari di vivere una serata da sogno all’Olimpico. Decisivo su Adopo nel primo tempo, si supera ancora nella ripresa, soprattutto su Mendy. Una prestazione da applausi.
Mancini 5 | Il peggiore tra i giallorossi. Parte bene, sfiorando il gol con un inserimento che Caprile sventa di piede, ma poi comincia il suo calvario. Fadera lo mette costantemente in difficoltà con le sue accelerazioni, andando via in velocità con troppa facilità. Una serata complicata, nella quale non riesce quasi mai a prendere le misure all’avversario. Dall’83’ Ghilardi 7 | Entra soltanto nel finale, ma gli bastano pochi minuti per lasciare il segno. Si sgancia sulla destra e disegna un cross perfetto per la testa di Mora, confezionando l’assist che riporta avanti una Roma che stava rischiando di buttare via tutto. Un ingresso breve, ma pesantissimo.
Ndicka 6 | Non è una serata semplice nemmeno per lui. Prima Nzola e poi Mendy sono clienti scomodi, che lo costringono a lavorare parecchio e a qualche affanno di troppo. Non sempre impeccabile, ma riesce comunque a tenere botta e a portare a casa una sufficienza sudata.
Koulierakis 6 | Partita attenta e senza particolari sbavature. Non cerca grandi avventure in avanti, preferendo badare soprattutto alla sostanza e alla tenuta difensiva. Fa il suo compito con ordine, senza brillare particolarmente ma nemmeno concedersi distrazioni pericolose.
Lulli 7,5 | L’autentico mattatore del primo tempo giallorosso. Firma il gol del pareggio con un gran colpo di testa e serve a Pisilli l’assist per il sorpasso. Due giocate decisive che cambiano il volto della partita. Nella ripresa cala un po’ di brillantezza e commette qualche errore, ma non smette mai di correre e lottare. Prestazione di grande sostanza, impreziosita da un gol e un assist. Dal 76′ Rensch 5,5 | Si vede poco nel finale, ma si fa sorprendere da Obert nell’azione che porta al momentaneo pareggio del Cagliari.
De Roon 5,5 | Prestazione sottotono, con poca incisività e qualche errore di troppo. Viaggia a ritmi piuttosto bassi e fatica a entrare davvero nel vivo del gioco. Probabilmente comincia a farsi sentire anche la stanchezza per le tante partite ravvicinate. Dal 56′ Rodrigo Mora 7 | Comincia male, anche perché Gasperini lo piazza inizialmente a destra, in una posizione che sembra limitarlo. Quando finalmente viene spostato a sinistra, cambia completamente musica. Prima trova un gran gol di testa, non proprio la specialità della casa per uno della sua statura, poi serve a Malen il pallone del definitivo 4-2. Due giocate decisive che spaccano la partita. E pensare che era partito così male…
Pisilli 6 | Croce e delizia della serata giallorossa. Prima combina la frittata con il fallo di mano che regala il rigore al Cagliari, poi si riscatta con uno dei suoi inserimenti, scaricando un destro potente alle spalle di Caprile. Il gol è pesantissimo, ma non basta a cancellare una prestazione costellata di errori e imprecisioni. La rete del sorpasso gli salva una pagella che, altrimenti, sarebbe stata decisamente negativa.
Molina 6,5 | Discreto primo tempo dell’esterno, che confeziona con un bel cross di destro l’assist per il gol di Lulli. Prova anche a mettersi in proprio con un paio di conclusioni dalla distanza, senza però trovare la porta. Dal 46′ Wesley 6 | Entra con il piglio giusto, mettendo subito in mostra corsa e dinamismo. Cerca di dare vivacità alla fascia, ma non sempre le gambe vanno di pari passo con le idee. Qualche passaggio sbagliato di troppo e poche giocate davvero incisive. Sufficienza senza entusiasmi.
Soulé 6 | Parte con il piglio giusto, dando l’impressione di poter spaccare la partita da un momento all’altro. Le intenzioni sono buone, ma con il passare dei minuti perde brillantezza e finisce per incidere molto meno di quanto promettesse. Qualche spunto interessante, ma nel complesso una serata senza grandi acuti.
Cristante 5,5 | Stavolta non è il solito Cristante. Da trequartista appare lento e macchinoso, fatica a trovare la posizione giusta e non riesce a dialogare con efficacia con il centrocampo. L’intesa con De Roon e Pisilli non decolla e anche lui finisce per perdersi nella manovra poco fluida dei giallorossi. Una prestazione opaca, lontana dai suoi standard abituali.
Castro 5 | Doveva essere la sua grande occasione, ma non riesce a sfruttarla. Poco coinvolto nella manovra, non crea pericoli e fatica a lasciare il segno. Una serata decisamente da dimenticare. Dal 56′ Malen 7 | Sembra destinato a partecipare alla serata storta dell’attacco giallorosso, soprattutto quando spreca una grande occasione servitagli da Mora, ciccando un sinistro che uno come lui solitamente non sbaglia. Ma Malen è Malen e sa come farsi perdonare. Poco dopo ci riprova con rabbia e cattiveria: il primo destro viene respinto da un difensore, il secondo fulmina Caprile. È il gol che chiude i conti e mette al sicuro i tre punti.
GIAN PIERO GASPERINI 6,5 | La Roma porta a casa tre punti pesantissimi al termine di una delle prestazioni meno convincenti della stagione. La squadra soffre tremendamente contro un ottimo Cagliari, rischia più volte di capitolare e fatica a trovare continuità nel gioco. Il tecnico ha però il merito di azzeccare i cambi che ribaltano la partita, anche se lascia perplessi la scelta iniziale di schierare Mora a destra e Soulé a sinistra. Quando finalmente li inverte, il portoghese cambia marcia e trascina i giallorossi alla vittoria. Non sarà stata una bella Roma, ma proprio per questo i tre punti valgono ancora di più.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
È tornato Zeman.
Il 6,5 a Gasperini è esagerato. Questa sera ho capito perché malgrado sia un grandissimo allenatore non abbia vinto in carriera molto di più, da un grande gioco alle sue squadre ma ha due difetti ;
1) si “innamora” di alcuni giocatori e ne snobba altri senza ragioni apparenti
2) deve sempre cambiare in corsa per correggere formazioni spesso cervellotiche.
Non si può continuamente a penalizzare Ghilardi e Belardi e poi stravedere per Mancini.
Rodrigo Mora: un gol alla pruzzo… capisce a mme! 😜
Pisilli,mora, soule , Wesley…giovani ma già trascinatori ai quali si sono aggiunti castro ghilardi e lulli!!! Alla faccia dei criticoni pseudo conoscitori!!!!
Intanto Lulli oltre Gol e Assist salva anche un gol.
Poi il 6 a Soulè no. Per me è da 7
Per il resto condivido.
ha aspettato 83 minuti per sostituire Mancini. Ne bastavano 8 per capire che non era serata per il Mancio.
Sì. è andata bene ma aspettare il gol del 2-2 per sostituire Mancio è stato molto rischioso e se non avevamo ribaltato la partita, era anche la colpa di Gasp…
più che altro Balerdi in questo periodo non può stare in panca.
❤️🧡💛
sembra un accanimento, ma non lo è però a Mancini avrei dato anche un 4,5. E’ sempre stato in affanno con chiunque del Cagliari sia passato dove era lui, soffre maledettamente i giocatori di gamba, io darei più minuti a Ghilardi. Per il resto sono d’accordo, Castro male, Gollo super partita. Felicissimo per lo scricciolo Mora.
D’accordo con il voto tributati a Gollini e anche con la definizione di migliore in campo.
La prima metà di partita di Lulli è stata stupefacente.
Ma l’ostinazione di Gasperini a tenere in campo Mancini (per me 4) a discapito di Ghilardi mi suona incomprensibile e infatti…
La prossima volta il trio centrale deve essere Ghilardi – Balerdi – Hermoso.
Concordo pienamente. C’è anche da aggiungere che è strano mom aver dato minuti a Balerdi oggi dopo la prestazione sontuosa del sabato scorso…
Gasp ha detto che Balerdi ed Hermoso oggi non erano in condizione di giocare 😱, spero solo affaticamento, altrimenti è emergenza totale!
Concordo su tutto.
non capisco perchè gasperini non ha tolto prima mancini in grandissima difficoltà.ha dovuto prendere il gol del pari per toglierlo
Con 6 centrali in rosa attualmente Mancini non rientra nemmeno nei 6, gli preferirei chiunque della rosa anche adattato.
Mi spiace ma è vero. Adoro Mancio ma questa inizio di stagione non è all’altezza. Stranamente la sua migliore partita è stata contro il Real dove abbiamo iniziato a prendere l’acqua quando è uscito dal campo…
Se Balerdi dopo napoli va in panchina…
se Mancini che da diverse partite arranca ed a Ghilardi non si da la possibilità di giocare con continuità, io qualche domanda comincerei a pormela.
Frenesia, passaggi sbagliati, difesa oramai in affanno su ogni giocata degli avversari.
Oggi non si sa il numero di contrasti persi.
Stai vincendo e lasci enormi spazi.
Qualcosa non va.
Dopo inter e real hanno perso fiducia ed è entrata la paura.
Rosa corta.
Buoni i tre punti, per il resto…
FRS
D’accordo con i voti, tranne uno : se la Roma ha costruito una manovra pericolosa e fluida, è nella maggior parte dei casi grazie alle capacità tecniche di Soulé, che è la chiave del gioco: un giocatore non valuta solo in base al numero di goal e assist, vi è molto dippiù. Non capisco perchè questo principio debba valere solo quando si valuta Dybala.
Ghilardi titolare subito.
Forza Roma
Sembra che una (larga) parte della tifoseria si sia svegliata ora dall’ipnosi della bandierona col sorcio, dietro la quale appare la semplice verità. Ovvero che Mancini è (e non da stasera) un mediocre trentenne, bravo negli inserimenti, ma lentissimo, insanamente falloso e tatticamente disastroso (e non da stasera) a cui è stato sempre perdonato tutto perché ‘gajardo’ e ‘suda la maglia’ e a cui abbiamo a furor di popolo rinnovato untriennale al rialzo (a trent’anni !!). Panchina subito!
ma a balerdi x premio dei gol fatti sabato e stata la panchina con mancini in queste condizioni mah
perché
non stava beve come non stava bene hermoso
Sulle pagelle…Cristante è sempre lento
Koulierakis, non ha giocato da 6.
FRS
Roma appannata ma solito indomito carattere.
Mancini deve riposare qualche giornata, incomprensibile la permanenza in campo fino all’80°.
Mora e Soulé invertiti, ma perché nessuno lo chiede mai a Gasp?
Pisilli tutto male tranne il gol, Castro sostituito quando aveva dato segni di vita ma occasione mancata per lui.
Un plauso a Gollini, il migliore assieme a Lulli.
Siamo corti ovunque tranne che in difesa dove però non credo stiano giocando i migliori.
pisilli da incubo…
pensavo avesse fatto gol.
❤️🧡💛
Soulé 7 manca solo il gol o l’assist, non sbaglia una palla.
Mora 7 entra spaesato poi va sx e si gasa.
Malen 7 pericolo pubblico.
Gollini 8, sembrava Svilar.
Gli altri tra il 6 e il 6,5….tranne Mancini 4, superato sempre da chiunque.
Essendo stato uno dei non molti che qui ha difeso sempre Soulé, o meglio ricordato i suoi ottimi numeri (che bastano da soli a difenderlo), posso permettermi di dissentire. Soulé ha sbagliato diversi palloni e ne ha perso uno drammatico che è quasi diventato il 2-2.
Ma ci sta, stiamo parlando di un giocatore che viene da molte partite ottime ma ravvicinate, l’ultima delle quali credo molto dispendiosa.
Io ho visto Cristante molto presente nella manovra e anche efficace di testa in difesa. Per me è sufficienza piena e anche un pò di più.
Soulé sta trascinando la squadra. E’ vero che anche lui ha avuto qualche stop ma sono molte partite che sta a livelli alti. Almeno mezzo punto in più.
Pisilli, nonostante il goal, tanti errori. Gli darei mezzo punto in meno.
Comunque queste sono le partite che si devono vincere ad ogni costo. E l’abbiamo fatto.
FRS
Se la difesa ha sofferto è anche perché a centrocampo eravamo cotti. De Roon era fermo , Cristante è appena rientrato da un infortunio e ne ha dovute giocare 2 da 90 minuti a breve distanza. Pisilli confusionario e impreciso non abituato a questi ritmi e senza il riferimento di De Roon. Ed, infine, manca Dybala colui che aiuta a rallentare o accelerare il gioco ,che tiene e gestisce palla facendo respirare la squadra. 3 punti importantissimi, ma preoccupata per impegni ravvicinati
Voti giusti, migliori in campo in assoluto Lulli (gol assist e gran salvataggio difensivo), Mora (gol ed assist per Malen) e Gollini per un paio di paratone decisive, incolpevole sui 2 gol presi.
forse Mancini andava cambiato prima, chissà riposerà il prossimo turno.
Secondo me un po’ severi con Pisilli e un po’ indulgenti con Malen, che ha sì fatto il quarto ma ha sbagliato il terzo quando stavamo 2-1 e soffrivamo. Su assist di Mora, peraltro, che secondo me sarebbe stato largamente positivo anche se non avesse segnato (ma è stato bravo a far gol, tra l’altro un gol non banale)
Siamo passati dallo 0-1 al 2-1 in poco più di 10 minuti grazie alla presenza quasi fissa da centravanti di Mancini che ha liberato spazi per gli inserimenti da dietro, i difensori del Cagliari si sono trovati spaesati da questa mossa. Poi il Mancio ha subìto gli attaccanti veloci sardi perché non è uno che può avanzare e rientrare costantemente. Ma il diluvio di critiche feroci non se lo merita, lo conosciamo da anni e sappiamo quanto può dare a questa squadra.
Cristante e Soulè meritano di più
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.