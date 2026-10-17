LE PAGELLE | Roma-Genoa: Castro cucchiaio d’oro, per Lulli una serata magica. Con Balerdi e Ndicka sonni tranquilli

La Roma torna a vincere battendo 2 a 0 il Genoa e resta a -2 dall’Inter grazie alle reti di Castro e Lulli, entrambe realizzate nella ripresa. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico contro il Genoa nel match valido per la settima giornata di campionato:
Gollini 6 | L’unico tiro in porta del primo tempo del Genoa è quello di El Shaarawy e si stampa sulla traversa. Nella ripresa i liguri combinano ancora meno. Attento sull’unica conclusione in porta di Osmajic.
Balerdi 7 | Coglie una traversa dopo una bella girata aerea. Prova autorevole ed elegante.
Ndicka 7 | Dà equilibrio e solidità alla retroguardia giocando con bella sicurezza. Insuperabile.
Koulierakis 6 | Scelta a sorpresa di Gasp, il greco si nota però per qualche apertura sbagliata e poco altro. Ma in una partita così, la sufficienza la porta a casa. Dal 62′ Hermoso 6 | Il Genoa era ormai alle corde, lui dà più sicurezza al reparto.
Lulli 7,5 | La spinta c’è, ed è costante. Nella ripresa i suoi sforzi vengono premiati con il suo primo gol in giallorosso. Decisivo anche nella rete di Castro: da una calcio d’angolo conquistato con abnegazione nasce la rete del vantaggio romanista. Dal 78′ Wesley sv.
Pisilli 6 | Non brilla nel ruolo di vice Konè, che gli è poco congeniale. Si batte con impegno, nel finale rimedia anche un giallo. Dall’87’ Di Nunzio sv.
De Roon 6 | Le fatiche delle tante partite ravvicinate si fanno sentire. Non particolarmente brillante, ma fa il suo sporco lavoro.
Rensch 6 | Altra scelta inaspettata di Gasp, l’olandese cresce alla distanza. Dall’87’ Ghilardi sv.
Soulé 6,5 | Senza Dybala e Malen, è lui che deve cercare il guizzo. Maluccio nel primo tempo, decisamente meglio nella ripresa. Bello l’assolo che porta al gol del raddoppio a chiudere il match.
Mora 6 | Non fa grandissime cose ma nei primi 45 minuti è il più pericoloso dei suoi. Va a un po’ a fiammate. Dal 62′ Pellegrini 6 | Minuti per riprendere il ritmo partita. Cerca soprattutto di assistere Castro con filtranti rasoterra.
Castro 7 | Troppo statico nel primo tempo. Servito con le palle lunghe non può incidere, va molto meglio quando gioca con la palla a terra. Inventa un gol pazzesco che sblocca un match molto complicato. Ha la stoffa per emergere.
GIAN PIERO GASPERINI 7 | Cambia pelle alla Roma, complici anche gli infortuni. L’ampio turnover non impedisce alla squadra di portare a casa una vittoria importantissima dopo il brutto kappaò di Champions.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini