LE PAGELLE | Roma-Real Madrid: Malen gigantesco, ma non basta. I cambi in difesa stavolta non funzionano

La Roma crolla nel finale e rovina tutto quello che di buono aveva fatto per oltre ottanta minuti di gioco. Alla fine fa festa il Real, che rimonta e vince 4 a 3. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico contro il Real Madrid nel match valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League:

Gollini 6 | Poche responsabilità nell’imbarcata finale. Fino a quel momento era stato molto attento a respingere i tentativi di Mbappè.

Mancini 6 | In campo nella parte migliore di partita dei giallorossi. Gioca una buon match, poi spende un giallo per fermare Mbappè e Gasp lo toglie. Dal 63′ Balerdi 5,5 | Partecipa alla debacle finale, anche lui non particolarmente attento.

Ndicka 6,5 | Partita sontuosa macchiata dal 4 a 3 di Rudiger. Un vero peccato.

Hermoso 5,5 | Ha sulla coscienza il primo gol di Mbappè. Nella ripresa il suo livello cresce, ma quell’errore pesa. Dall’80’ Koulierakis 5 | Entra in campo e la Roma si fa ribaltare.

Wesley 7 | Gioca una partita di grandissima quantità. Uomo ovunque, instancabile e prezioso in tutte le fasi.

Koné sv | Si fa male dopo poco, un’assenza pesantissima. Dal 15′ Pisilli 6 | Cerca di fare il massimo, non sfigura.

De Roon 7 | Segna il gol che sblocca il match. Gioca con bella personalità, anche quando gli viene a mancare il supporto di Konè. Alla luce di tutti questi infortuni in mediana diventa un giocatore imprescindibile.

Molina 5,5 | Partita in chiaroscuro. Alterna cose buone ad altre meno. Nel complesso però la prova non è sufficiente.

Dybala 6 | Non è il miglior Dybala, e si vede. Meno brillante, esce dal campo per un problema muscolare. Dal 46′ Mora 6,5 | La classe c’è e si vede. Deve diventare più concreto nell’area avversaria. Bello l’assist per il gol di Malen.

Soulé 7 | Gasp lo schiera largo a destra, lui risponde presente: gioca una gran bella partita, condita con un assist per niente banale che vale il gol del 3 a 1. Dal 63′ Pellegrini 6 | Cerca di far girare palla nel momento in cui la squadra sembrava controllare il match. Schierato largo a destra non riesce a incidere nelle azioni d’attacco. Spara alto da buona posizione.

Malen 8 | Partita enorme, impreziosita da due reti e tante occasioni pericolose create. Gioca anche per la squadra. Di più era veramente difficile chiedergli.

GIAN PIERO GASPERINI 6 | La Roma surclassa il Real per larghi tratti del match, ma nel finale paga a carissimo prezzo una mancanza di personalità ed esperienza, incassando tre reti in fotocopia da calcio d’angolo.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini