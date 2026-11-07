LE PAGELLE | Roma-Sassuolo 3-0: Hermoso, che bomber! Come cresce Mora. Per Malen serata no

La Roma si sbarazza del Sassuolo col punteggio di 3 a 0 dopo un match senza storia. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico contro il Sassuolo nel match valido per l’undicesima giornata di campionato:

Vasquez 6 | Serata di assoluta tranquillità per il portiere giallorosso, praticamente spettatore della vittoria romanista. Nei primi minuti deve intervenire su una conclusione di Matic, che devia in calcio d’angolo senza particolari affanni. Poi il nulla: il Sassuolo non riesce più a impensierirlo e nella ripresa potrebbe tranquillamente mettersi comodo.

Balerdi 7 | Una prestazione di grande autorità, dall’inizio alla fine. Impeccabile nelle chiusure difensive, si fa apprezzare anche per la personalità con cui accompagna la manovra offensiva. Sfiora addirittura il gol con una bella percussione centrale, sulla quale Muric è bravo a rifugiarsi in angolo. Sempre sicuro, attento e intraprendente. Dall’84’ Ghilardi SV | Troppo pochi i minuti a disposizione per una valutazione.

Ndicka 6,5 | Il Sassuolo combina pochissimo in attacco e lui amministra la retroguardia senza particolari affanni. Sempre attento e ben posizionato, dirige la difesa con sicurezza e concede le briciole agli avversari. Una partita di assoluta solidità, nella quale non deve nemmeno ricorrere agli straordinari.

Hermoso 7,5 | Quando gli attaccanti non trovano il modo di sfondare, ci pensa lui. La Roma fatica a scardinare il muro neroverde, così lo spagnolo decide di travestirsi da centravanti: controlla il pallone in area, se lo sistema sul sinistro e lo scaraventa in rete con la potenza di un bomber vero. Il gol che stappa una partita complicata è la perla di una prestazione di grande qualità, impreziosita da aperture e giocate illuminanti. Un difensore con un piede davvero fatato. Dal 76′ Koulierakis SV | Entra a partita ormai indirizzata, senza particolari occasioni per mettersi in mostra.

Molina 6,5 | Parte un po’ in sordina, faticando a trovare gli spazi giusti per affondare sulla destra. Nella ripresa cresce sensibilmente, aumenta i giri del motore e accompagna con maggiore continuità la manovra offensiva. Tanta corsa e buona volontà, anche se continua a mancargli un pizzico di precisione nell’ultima giocata. Chiude comunque in crescendo.

Cristante 7 | Comincia con qualche distrazione di troppo, sbagliando passaggi che uno come lui normalmente non sbaglia. Sembra lontano dalla brillantezza delle ultime uscite, ma con il passare dei minuti cambia completamente marcia. Nella ripresa prende in mano il centrocampo, cresce in qualità e personalità e diventa uno dei protagonisti del dominio giallorosso. Un secondo tempo di grande spessore che cancella le incertezze iniziali.

Koné 7 | Basta rivederlo in mezzo al campo per capire quanto fosse mancato alla Roma. Corre, contrasta, recupera palloni e difficilmente perde lucidità anche quando viene pressato. Prezioso nel dare equilibrio alla mediana, si rende pericoloso anche con le sue percussioni centrali. Con lui in campo il centrocampo giallorosso ha decisamente un’altra consistenza. Dal 65′ De Roon 6 | Entra a partita ormai indirizzata e si cala subito nel ritmo della squadra. Gioca con ordine, garantendo equilibrio e sostanza in mezzo al campo. Senza particolari acuti, ma con la consueta affidabilità.

Wesley 6,5 | Non è ancora il Wesley travolgente della scorsa stagione, ma sul piano dell’impegno c’è davvero poco da rimproverargli. Corre tantissimo, garantisce copertura e si propone con continuità sulla fascia. Quando deve concretizzare, però, gli manca spesso la giocata giusta e qualche errore tecnico di troppo ne limita l’efficacia. Più apprezzabile per la quantità che per la qualità, ma il suo contributo resta prezioso.

Soulé 6,5 | Il pallone sembra incollato al suo sinistro. L’argentino lo accarezza, lo protegge e difficilmente lo spreca, anche quando si ritrova circondato dalle maglie neroverdi. Gli manca però il guizzo decisivo, quell’ultima giocata capace di trasformare una buona prestazione in una serata da protagonista. Niente gol o assist, ma tanta qualità e una prova comunque più che soddisfacente.

Rodrigo Mora 7 | Questo ragazzo ha qualcosa di speciale, e si vede. Non è ancora continuo nell’arco della partita, perde qualche pallone di troppo e deve crescere fisicamente, ma quando si accende lascia intravedere una classe fuori dal comune. Cerca spesso il dialogo con Malen, sfiora il gol nel primo tempo e nella ripresa trova la rete del 3-0 con una conclusione tutt’altro che banale. Il talento è cristallino, bisogna soltanto avere la pazienza di lasciarlo crescere. Dal 65′ Pisilli 6 | Entra con grande voglia di lasciare il segno e ha più di un’occasione per farlo. Cerca ripetutamente la via del gol, ma trova sempre sulla sua strada un Muric attento e reattivo. La volontà non manca, la precisione sotto porta un po’ sì. Sufficienza comunque meritata.

Malen 6 | Una di quelle serate in cui il gol sembra proprio non voler arrivare. Lui, che davanti alla porta è solitamente una sentenza, stavolta spreca una quantità incredibile di occasioni. Eppure riesce comunque a lasciare il segno: partecipa all’azione del vantaggio, provoca l’autogol del raddoppio e serve a Mora il pallone del definitivo 3-0. Si salva grazie al suo contributo ai gol, ma gli errori sotto porta pesano. Una giornata storta che, fortunatamente, la Roma può permettersi senza pagare dazio. Dal 76′ Castro SV | Pochi minuti nel finale, senza occasioni per incidere.

GIAN PIERO GASPERINI 7 | Non è la Roma più brillante della stagione, eppure vince con tre gol di scarto una partita nella quale la superiorità rispetto al Sassuolo non è mai realmente in discussione. I giallorossi giocano ormai a memoria, hanno qualità, organizzazione e una forza che emerge anche nelle serate in cui non tutto funziona alla perfezione. La squadra domina senza bisogno di strafare, confermando una crescita evidente sotto ogni punto di vista. Arrivare alla sosta con questo rendimento, nonostante un calendario fittissimo e tante assenze, è un risultato di grande valore. La sensazione è che questa Roma abbia compiuto un salto di qualità importante. E il merito è soprattutto suo.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini