LE PAGELLE | Roma-Slovan Bratislava: Ghilardi al top, Wesley è una freccia, Malen a tutto tondo

La Roma travolge lo Slovan Bratislava, vincendo 4 a 0 con due reti per tempo. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico contro lo Slovan Bratislava nel match valido per la terza giornata della League Phase di Champions League:

Gollini sv | Lo Slovan non tira di fatto mai in porta per tutta la partita.

Ghilardi 7,5 | Tra i migliori in campo. Sempre preciso nelle chiusure e puntuale negli inserimenti offensivi. Assist aereo per il vantaggio di Hermoso. Nel finale trova anche un bellissimo gol, purtroppo annullato per fuorigioco.

Balerdi 6,5 | Comanda la difesa con classe. Gli attaccanti dello Slovan sono poca cosa, per lui è una serata tranquilla.

Hermoso 7 | Stappa il match con un gol di testa, ben appostato sul secondo palo. Poi gioca con la consueta sicurezza. Dal 77′ Koulierakis sv.

Molina 7 | Spinta costante sulla destra, con due gol sfiorati e uno realizzato.

Pisilli 7 | Prestazione di sostanza e qualità, impreziosita da un bel gol.

De Roon 6 | Lavoro oscuro ma prezioso per la squadra. Dal 77′ Mancini sv.

Wesley 7,5 | Una freccia che ferisce la retroguardia slovacca. Corsa continua, condita con qualche bel cross e un rigore provocato. Dal 57′ Rensch 6,5 | Ingresso in campo positivo, non fa rimpiangere troppo l’uscita del brasiliano.

Mora 6 | Acerbo. Gasp lo schiera a destra e lo lascia in quella posizione per tutta la partita, anche quando entra in campo Soulè. Cerca con ostinazione il gol senza trovarlo. Il gol che sbaglia a porta vuota (fortunatamente era fuorigioco…) grida vendetta. Si batte fino all’ultimo, ma non è stata la sua serata.

Pellegrini 6,5 | Gioca un bel primo tempo, sempre nel vivo della manovra offensiva, regalando assist preziosi. A inizio ripresa, però, si rifà male e deve uscire. Dal 51′ Soulè 6 | Entra a giochi fatti, non riesce a incidere nel match.

Malen 7,5 | Qualche bello spunto, un gol provocato, uno realizzato su rigore e un assist. Più di così… Dal 57′ Castro 6 | Regala a Mora un pallone da battere a rete, mostrando altruismo. Non riesce però a trovare la strada della rete.

GIAN PIERO GASPERINI 7 | Oggi il compito non è stato particolarmente impegnativo, ma lui ha il grande merito di continuare a ruotare la rosa senza paura. Il 4 a 0 va stretto a una Roma che ritrova la vittoria in Champions.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini