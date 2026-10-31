LE PAGELLE | Udinese-Roma 2-5: Ghilardi in evidenza, Soulè assistman, ma Cristante non era stanco?

Una Roma superlativa travolge anche l’Udinese dopo una partita con pochissima storia: festival del gol con Cristante, Mora, Malen, Ndicka e Ghilardi a segno. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi scesi in campo oggi al Bluenergy Stadium contro l’Udinese nel match valido per la decima giornata di campionato:

Gollini 6 | Primo tempo quasi da spettatore, con un paio di conclusioni centrali bloccate senza difficoltà. Nella ripresa l’Udinese alza la testa e lo punisce due volte, senza che abbia particolari responsabilità sui gol incassati. Una prestazione comunque ampiamente sufficiente.

Ghilardi 7,5 | Un’altra prestazione di grande spessore per il giovane difensore giallorosso, sempre pulito negli interventi, rapido, concentrato e determinato. Gioca con una sicurezza sorprendente per la sua età, confermando di avere stoffa e personalità da vendere. Nel finale si concede anche la gioia del gol, mettendo il sigillo sulla vittoria romanista. La conferma di un talento che sta crescendo a vista d’occhio.

Ndicka 7 | Davis prova a far valere la sua fisicità, ma trova un avversario che gli concede pochissimo. Sempre attento e puntuale negli interventi, il centrale ivoriano si concede anche il lusso di segnare il gol del momentaneo 4-0 con un bel colpo di testa. Nella ripresa, con tutta la Roma meno brillante, perde qualcosa in solidità, ma la sua resta una prestazione di alto livello.

Hermoso 6,5 | Una sicurezza quando deve difendere, una risorsa preziosa quando c’è da costruire. È soprattutto con il pallone tra i piedi che fa la differenza: sventagliate, aperture e verticalizzazioni di qualità, senza mai avere paura di rischiare la giocata. Sempre pronto anche ad accompagnare l’azione offensiva, conferma di attraversare un ottimo momento di forma. Dall’84’ Koulierakis SV | Pochi minuti nel finale, non sufficienti per una valutazione.

Molina 6 | Una sufficienza stiracchiata. Nel primo tempo beneficia del dominio giallorosso, senza però riuscire a brillare particolarmente. Sbaglia tanti palloni, anche piuttosto semplici, e le imprecisioni continuano nella ripresa. Si salva grazie ad alcune coperture difensive preziose, ma da uno con le sue qualità è lecito aspettarsi decisamente di più.

Cristante 8 | Ma non era stanco? A giudicare dalla prestazione di oggi, sembrerebbe proprio il contrario. Gioca un primo tempo mostruoso, sbloccando il risultato con un colpo di testa e servendo a Rodrigo Mora il pallone del raddoppio. E non finisce qui, perché è ovunque: costruisce, inventa, si inserisce e crea pericoli in continuazione. Nella ripresa abbassa inevitabilmente i ritmi insieme al resto della squadra, ma non scalfisce una prestazione semplicemente sontuosa. Il migliore in campo, senza discussioni.

De Roon 7 | Ritrova lo smalto delle sue prime apparizioni in giallorosso e si prende il centrocampo con autorità. Sempre ben posizionato, legge in anticipo le situazioni e sa perfettamente dove andare a recuperare il pallone. Nella ripresa si adegua ai ritmi più bassi della Roma, senza perdere ordine e lucidità. Una prestazione di grande intelligenza e sostanza.

Wesley 6,5 | Il suo cross per la testa di Cristante dà il via alla festa giallorossa. Per il resto è una partita dai due volti: corre tantissimo, attacca continuamente la profondità e mette pressione agli avversari, ma alterna buone iniziative a errori tecnici decisamente evitabili. Qualche pallone sbagliato di troppo gli impedisce di ottenere un voto più alto. La generosità, comunque, non si discute. Dal 79′ Rensch SV | Entra nel finale, senza il tempo di lasciare un segno particolare.

Soulé 7,5 | Qualità, personalità e giocate da applausi. L’argentino dimostra di aver compiuto quel salto di qualità che gli si chiedeva da tempo. Lo conferma nell’azione del terzo gol, quando controlla splendidamente il pallone e lo offre a Malen, che lo trasforma in oro. Mette lo zampino anche nella quarta rete, con il corner per la testa di Ndicka. Una prestazione nella quale il talento si accompagna finalmente a una maggiore concretezza. Dal 79′ Mancini SV | Pochi minuti a disposizione, senza episodi particolarmente significativi.

Rodrigo Mora 7 | Parte un po’ in sordina, quasi timido, ma quando vede la porta sa sempre come farsi trovare pronto. Firma il raddoppio giallorosso, mettendo a segno il suo terzo gol nonostante il minutaggio ancora limitato. Una rete che lo scioglie e gli regala maggiore fiducia, spingendolo a cercare giocate più ambiziose. I numeri cominciano a parlare chiaro: questo ragazzo sa come lasciare il segno. Dal 59′ Pisilli 6 | Entra proprio quando la Roma comincia ad abbassare i ritmi e a concedere qualcosa di troppo all’Udinese. Non riesce a dare una vera scossa al centrocampo, limitandosi all’ordinaria amministrazione. Fa il suo senza particolari acuti.

Malen 7 | L’unico vero peccato della sua partita è quel gol divorato a porta spalancata, con un pallone spedito incredibilmente contro l’incrocio dei pali. Un errore che gli costa un voto ancora più alto, ma che non lo condiziona minimamente. Poco dopo si rifà con un sinistro chirurgico che non lascia scampo a Okoye. Sempre nel vivo della manovra, sempre pericoloso, sempre pronto a far male. Il solito, incontenibile Malen. Dal 59′ Castro 6 | Entra senza la cattiveria e la convinzione che Gasperini vorrebbe vedere, tanto da richiamarlo più volte dalla panchina. Poco incisivo e fin troppo morbido in alcune situazioni, sembra attraversare la partita senza riuscire a lasciare il segno. Poi, nel finale, trova il pallone giusto per mandare in gol Ghilardi e salvare una prestazione che fino a quel momento aveva convinto davvero poco. Serve una svegliata.

GIAN PIERO GASPERINI 7,5 | Nonostante le assenze pesanti e un calendario che non concede tregua, continua a tirare fuori il meglio dalla sua Roma. Le rotazioni funzionano, cambiano gli interpreti ma non la qualità del gioco. Nel primo tempo i giallorossi danno spettacolo, travolgendo l’Udinese con un calcio brillante e offensivo. Nella ripresa la squadra si rilassa fin troppo, concedendo due gol evitabili, ma non basta a rovinare una serata da applausi. Il merito è soprattutto di un allenatore che sta riuscendo a far rendere tutti al massimo, senza perdere per strada l’identità della squadra.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini