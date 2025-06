Le prime mosse di Massara: fasce nuove, Kalimuendo per l’attacco

Conclusa la rivoluzione dirigenziale, la Roma può tornare a concentrarsi sul mercato. Dopo la conferma di Ranieri e l’arrivo di Gasperini e Massara, ora è il momento di modellare la rosa secondo le esigenze del nuovo tecnico.

L’identikit dei rinforzi è stato già tracciato: si parte dalle fasce, dove servono interpreti a tutta corsa. A sinistra il nome in pole resta quello di De Cuyper, pupillo del Bruges, mentre a destra sale la candidatura di Wesley, giovane talento del Flamengo seguito da Gasperini già dai tempi dell’Atalanta. Il classe 2003 è in vetrina al Mondiale per club e rappresenta un profilo in linea con le idee tattiche dell’allenatore piemontese.

Ma il vero restyling è previsto in attacco. Servono due punte: una centrale e una di supporto. Per il ruolo di centravanti torna di moda il nome di Arnaud Kalimuendo, attaccante francese classe 2002 che Massara ha già gestito al Rennes. Valutazione da 25 milioni, voglia di affermarsi in un contesto più ambizioso e caratteristiche perfette per il gioco verticale del Gasp.

Tra le alternative, resiste anche Lorenzo Lucca, soprattutto se il Napoli decidesse di virare su Darwin Núñez. In ogni caso, il mercato giallorosso è pronto a entrare nel vivo. Con idee chiare, identità definita e uomini finalmente scelti per competenza, non per algoritmo.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport