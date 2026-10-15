LE REAZIONI | Roma-Real, lo shock dei giallorossi: “Fa male, difficile commentarla. Sette minuti hanno rovinato tutto”

La sensazione è la stessa per tutti: incredulità, amarezza e la consapevolezza di aver lasciato scappare una partita che sembrava ormai nelle mani della Roma. Dopo il 3-4 contro il Real Madrid, negli occhi e nelle parole dei protagonisti giallorossi c’è soprattutto lo choc per un finale che ha cancellato in pochi minuti quanto di buono costruito per gran parte della serata.

Tra i più delusi c’è inevitabilmente Donyell Malen, autore della doppietta che aveva spinto la Roma fino al 3-1. L’olandese ha affidato a Instagram un messaggio brevissimo ma eloquente: “Fa male perdere questa partita. Sempre avanti”. Un’amarezza ribadita poco dopo ai microfoni di Prime Video: “Grande la delusione, perché speravamo di andare avanti. Loro sono riusciti a segnare”. Malen, però, prova anche a guardare oltre la sconfitta e a salvare quello che la Roma ha mostrato fino al blackout finale: “C’è una grande connessione, siamo una grande squadra, però ci sono cose che non sono andate bene e dobbiamo parlarne”.

Ancora più difficile trovare le parole per Marten de Roon, che aveva sbloccato il match e per ottanta minuti aveva vissuto una serata quasi perfetta. “Fatico a commentare questa partita. Un grande peccato, si tratta di un risultato pesante”, ha ammesso il centrocampista olandese a Prime Video. Poi l’analisi: “Abbiamo fatto una grande partita e messo sotto il Real per 80 minuti. La loro qualità è venuta fuori con le sostituzioni, ma ci eravamo difesi bene”. De Roon individua soprattutto nei calci piazzati il punto nel quale la Roma si è sgretolata: “Tranne nei calci d’angolo siamo stati troppo statici, troppo fermi. Abbiamo difeso male, fa parte del gioco”.

Una lettura condivisa anche da Pierluigi Gollini, che in zona mista ha parlato apertamente di una grande prestazione buttata via in pochi minuti. “Rimane l’amarezza di una serata dopo una partita giocata in maniera sontuosa”, ha spiegato il portiere giallorosso. “Siamo venuti a mancare nei calci piazzati. Difficile dire come, non ho ancora visto i gol. Potevamo fare di più. Ci dispiace. Tre calci piazzati hanno rovinato una prestazione importante. Un peccato. Lavoreremo su questo”. Gollini ha poi raccontato anche il messaggio di Gasperini negli spogliatoi: “Ci ha detto di pensare a quello che potevamo fare meglio, a quello che potevamo fare di più. Dobbiamo portarci via quello che di buono abbiamo fatto. Dobbiamo ripartire”.

Redazione Giallorossi.net